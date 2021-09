La cantante es criticada en las redes sociales por hacer publicidad al restaurante de comida rápida siendo celíaca

Una CBO con doble de queso, patatas con mucho kétchup, 4 nuggets con barbacoa y un Mini McFlurry de Oreo con caramelo, ese es el menú que tiene un valor de 9,90 euros y el cual han llamado El Menú Completo de Aitana.



A pesar de que a los fans de Aitana les ha hecho ilusión, no todo el mundo opina igual y califican de irresponsable a la exconcursante de Operación Triunfo por dar publicidad a alimentos que no son saludables.



En Twitter varios usuarios han criticado la campaña que protagoniza la cantante. Una chica desde su cuenta ha exclamado "pues lo siento en el alma, pero es que luego tenemos que oír que los gordos promueven la obesidad solo por existir. Y esto nos parece de puta madre. En fin."





Pues lo siento en el alma pero es que luego tenemos que oír que los gordos promueven la obesidad solo por existir. Y esto nos parece de Puta madre. En fin. — Destartalada (@Destartalada_) September 13, 2021

me acabo de enterar de que aitana es celiaca, y como celiaca m parece patético q haga una campaña sobre un menú q ni siquiera se puede comer ella (la cbo y los nuggets no tienen opción sin gluten) diciendo que es su menú ideal, en vez de aprovechar para darle voz a la celiaquia — andrea duh?? (@allyourbbhearts) September 15, 2021

La gilichorrada del día: me he enterado de que Aitana es celiaca y, al fijarme en su anuncio, me he dado cuenta de que la pobre lo único que prueba es una patata frita (lo único que puede comer de todo su menú)https://t.co/NRlP3gaUUQ — Estrella García (@LNovenaPasajera) September 15, 2021

De verdad que impotencia descubrir que Aitana es celíaca y que en lugar de utilizar su promoción en McDonalds para hacer eco de la celiaquía prefiere anunciar como "su menú" algo que no se puede comer (ni la CBO, ni los nuggets, ni el mcflurry) — Cristi (@CristiI_I) September 14, 2021

