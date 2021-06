Carl Nassib, el primer jugador de la NFL en declararse homosexual

El jugador de fútbol americano Carl Nassib ha hecho historia. Este lunes el deportista se declaró públicamente homosexual, convirtiéndose así en el primer jugador en activo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en reconocerlo.



El jugador de los Raiders compartió un vídeo en su cuenta de Instagram con el comunicado y explicando el porqué de su decisión de compartirlo. "Solo quiero decir que soy gay", dice al comienzo del vídeo. "No estoy haciendo esto por atención, creo que la representación y visibilidad son muy importantes", continuó explicando. Nassib también agregó que espera que "algún día vídeos como este no sean necesarios, pero que hasta entonces piensa hacer su "mejor esfuerzo" para "cultivar una cultura de aceptación y compasión".









LA NFL Y LOS RAIDERS APOYAN AL JUGADOR

You can be that person who saves a life. ????????



For more information on how you can help the @TrevorProject, a suicide prevention organization for LGBTQ+ youth, visit https://t.co/yav26eFeDT pic.twitter.com/QHpzi4axEA — NFL (@NFL) June 22, 2021



LA REACCIÓN DE LOS DEPORTISTAS EN REDES SOCIALES

"It takes courage. It takes so much strength... I'm proud to call Carl one of my brothers." ??



DeAngelo Hall and @MarcRoss show strong support to @Raiders DE Carl Nassib coming out as an active NFL player ?? pic.twitter.com/pboULHA7aL — NFL Network (@nflnetwork) June 21, 2021

Good for you Carl.



Glad you feel comfortable enough to share and hopefully someday these types of announcements will no longer be considered breaking news. https://t.co/eevr8cgRay — JJ Watt (@JJWatt) June 22, 2021

I was proud of Carl when he led the nation in sacks, but I'm even more proud of him now. #WeArehttps://t.co/W4T9Arx6S6 pic.twitter.com/KkcvDh3cAe — James Franklin (@coachjfranklin) June 22, 2021





SU HISTORIA EN LOS RAIDERS

A su vez, en el vídeo anunció que donaría 100.000 dólares a Proyecto Trevor, una asociación estadounidense sin ánimo de lucro que ayuda a jóvenes de la comunidad LGBTIQ a prevenir el suicidio. En los post continuos, Nassib agradeció a su familia el apoyo dado asegurando que: "no hubiese sido capaz de hacerlo sin ellos".La Liga Nacional de Fútbol Americano compartió un comunicado en su cuenta de Twitter donde el presidente Roger Goodell mostró su apoyo al jugador. "La familia NFL está orgullosa de Carl por compartir con valentía su verdad hoy", escribió. "La representación importa. Compartimos su esperanza de que algún día declaraciones como esta no sean relevantes", continuó declarando en el comunicado.Desde la federación también quisieron apoyar la incitativa de Nassib de colaborar y dar visibilidad a Proyecto Trevor, y compartieron en un tweet la web de la asociación bajo el mensaje "Tú puedes ser esa persona que salve una vida".El dueño de los Raiders, Mark Davis y el entrenador en jefe del equipo, también, a través de varios comunicados, destacaron la gran persona y profesional que era Nassib y la grandeza que había adquirido con su acción.El anuncio del jugador no tardó en hacerse eco en redes sociales, donde muchas otras celebridades mostraron su apoyo al deportista. "Orgulloso de ti hermano", escribió el quarterback de los Baltimore Ravens, Trace Mcsorley en el post de Instagram. "Tu valentía será una parte importante de tu legado. Gracias por compartirlo y un brindis por vivir de manera auténtica", escribió Billie Jean King, exjugadora de tenis estadounidense.En una entrevista concedida al exdefensa de la NFL, DeAngelo Hall, aseguró que el acto de NAssib requiere "coraje" y "mucha fuerza, a la vez que aseguraba "Estoy orgulloso de llamar a Carl uno de mis hermanos", añadió.El jugador de los Arizona Cardinals, J.J. Wats también mostró su apoyo a Nassib. "Bien por ti Carl. Estoy contento de que te sientas lo suficientemente cómodo para compartirlo y, con suerte, este tipo de anuncios dejaran de ser considerados noticias impactantes", escribió.El entrenador de fútbol de Penn State University, James Franklin, fue otro de los deportistas que se unió a las felicitaciones.Carl Nassib se unió a los Raiders en 2020 con un contrato de agente libre por tres años y 25 millones de dólares, con más de 16 millones garantizados, según ha informado EFE.La pasada temporada logró 2,5 capturas y una interceptación en 14 partidos disputados, incluidos cinco de titular, con los Raiders. Nassib fue selección de tercera ronda con los Cleveland Browns en 2016 tras formarse en Penn State, y también jugó dos temporadas con los Tampa Bay Buccaneers antes de unirse a los Raiders.