Rocío Carrasco narra cómo Antonio David intentó tirarla por la ventana

Telecinco ha emitido este domingo dos nuevos episodios de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En el programa, que la cadena califica como documental, la hija de Rocío Jurado ha reiterado sus acusaciones de malos tratos hacia Antonio David.



Rocío Carrasco ha narrado un episodio que tuvo lugar mientras estaba embarazada de su segundo hijo. Afirma que su entonces marido intentó tirarla por una ventaja del chalet de Chipiona en el que ambos residían. El episodio, según Carrasco, tuvo lugar cuando el exguardia civil llegó a casa después de una noche de fiesta.





INFIDELIDADES

"El dormitorio tenía un ventanal muy grande y a la izquierda había una ventana, y entonces me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo fuera por la ventana, y la barriga me estaba dando en el borde. Giré la cabeza como pude y le dije que procurase que cuando llegase abajo me hubiera matado'...En ese momento, él tomó conciencia de lo que estaba haciendo, y me soltó rápidamente", cuenta.Además, Carrasco ha aportado una factura de la empresa de cerrajería que instaló rejas en la habitación en 2010 después de este episodio que Antonio David ya ha negado que tuviera lugar con anterioridad.La hija de Rocío Jurado también ha contado en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' cómotambién cuando esperaba a su segundo hijo.Carrasco explica que cuando preguntó a Antonio David por su relación con una camarera de un local de Chipiona, este negó que existiera acusando a "las hormonas del embarazo de causar alucinaciones a su mujer". Si embargo, una noche en el que Rocío decidió salir ser testigo de cómo su marido le había mentido."Antonio David fue a por una copa y vi que tardaba, así que lo fui a buscar. Me lo encontré comiéndose la boca con la tía detrás de la barra", ha explicado Carrasco quien ha señalado que este episodio le hizo decidirse por terminar con la relación.