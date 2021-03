Los mejores planes para el fin de semana con Imanol Arruti

Vocación y pasión es lo que siente el locutor Imanol Arruti cada vez que se sienta frente al micrófono del estudio de Onda Vasca de la sede de Donostia. Su voz se escucha cada fin de semana en las casas de los tres territorios vascos y Nafarroa. El periodista ha trabajado en televisión y continúa escribiendo en prensa escrita, pero admite que nada se puede comparar con el amor que siente por la radio. "Desde siempre he tenido claro que quería dedicarme a ello", declara. Tras más de diez años narrando la actualidad deportiva en la misma casa, el pasado 22 de febrero comenzó una nueva etapa que afronta con mucha ilusión, no solo locutando sino también como técnico y productor de su propio programa. Todo ello con el propósito de rejuvenecer la cadena, así que ya no hay excusa para no encender el receptor y escuchar los contenidos más frescos de la mano de este gran apasionado de las ondas.

A las ocho de la mañana Arruti ya está en el aire. Las noticias de rigurosa actualidad abren su magazine. "Teniendo en cuenta el público que nos escucha a primera hora de la mañana empezamos con un resumen de las noticias de la semana y leemos el quiosco", relata.

Aunque a simple vista pueda parecer el esquema de lo que podría considerarse una radio convencional, conforme pasa la mañana puede comprobarse la clara apuesta de Onda Vasca por rejuvenecer su espacio de fin de semana. Variedad de temas y compromiso con los oyentes abren el camino de esta nueva era.

"El fin de semana la gente necesita que le hablen de una serie, un plan para comer, ir al monte..." Vídeo: Onda Vasca

Deporte y música



A partir de las 10.30 horas, el deporte, cómo no, juega un papel fundamental. Durante media hora Imanol ofrece un avance de los partidos que se juegan el fin de semana, y, acto seguido, da paso a los éxitos musicales, que poco a poco van animando la mañana. Es en ese momento cuando la audiencia más joven empieza a engancharse. "Los sábados nos centramos en las canciones más escuchadas en las principales industrias musicales de Reino Unido, Australia, España y Euskal Herria, y también de las plataformas digitales. Ya los domingos ofrecemos los lanzamientos que tendrán lugar durante los próximos días", cuenta.

Después viene el gran cóctel: planes de monte, entrevistas, cocina, programación cultural, el tiempo... Podría considerarse el plato fuerte puesto que es el momento en el que fluye el diálogo con la audiencia, la verdadera conexión. "Les invitamos a que nos manden una foto, a que opinen sobre las entrevistas, que nos digan qué canción les apetece escuchar, que nos cuenten qué planes tienen para el fin de semana. Estamos abiertos a todo", comenta el locutor.

La sección por excelencia, Euskaber, tampoco podía faltar en un programa tan dinámico. Los oyentes entran en un sorteo en el que les regalan dos docenas de huevos, un libro de recetas y dos delantales. ¡Como para no participar! El WhatsApp del programa arde de comentarios para poder hacerse con este pack, pero solo uno lo consigue. "El feedback es imprescindible y les tenemos en cuenta en todo momento", expone.

Espacios para todos los gustos y edades. Son cuatro horas intensas de sábado y de domingo donde se refleja el arduo trabajo que realiza Arruti durante la semana. No hay apenas descanso. "El lunes ya avanzo qué vamos a ofrecerle los próximos días a nuestra audiencia. La organización es la clave", apostilla.

No cabe duda que esta nueva etapa ha supuesto un cambio en su carrera profesional. "Tener que producir también es duro y es mucha responsabilidad, pero también una gran oportunidad. No hay inicio fácil", admite.

A las 12.00 horas del domingo se apaga el micrófono, pero no la emisora, aunque esta resuena a un ritmo diferente. El testigo lo coge el director de Onda Vasca, Ángel López, que con Cosecha del 67 pone en antena los grandes éxitos de la época. ¿A qué esperan para Konektar con Imanol Arruti los fines de semana?