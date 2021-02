Julia Otero anuncia que tiene cáncer

Julia Otero ha anunciado que tiene cáncer. La presentadora, de 61 años, dio la noticia a sus oyentes del programa 'Julia en la onda', de Onda Cero. La comunicadora catalana ha comentado que dejará el programa los próximos meses para someterse al tratamiento para combatir la enfermedad.



"Hola familia. Hola a todos. Después de una semana he llegado a la conclusión que tenía que compartir con mis oyentes la razón de mi ausencia. El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas", ha asegurado Otero en antena.





Julia Otero: "He aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona"

Después, Otero ha comentado que ". A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento". La presentadora también ha comunicado su ausencia durante los próximos meses. "Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra".