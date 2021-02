Carmen Gimeno: "Me gustan las tendencias, pero no dejo que me arrastren"

Hoy cumple 58 años y con su forma de vestir elegante, creativa y juvenil a partes iguales, ha logrado algo con lo que sueñan muchas mujeres, un estilo propio. Carmen Gimeno (1963, Puertollano, Ciudad Real) lleva más de 30 años viviendo en Bilbao y ha logrado hacerse un hueco muy importante en el mundo de las redes sociales. Su perfil de Instagram indica que tiene más de 146.000 seguidores, y aunque no es una influencer al uso porque no actualiza su cuenta diariamente ni habla sobre su vida privada, sus fotos –publica dos o tres a la semana y se las saca su hijo– sirven de inspiración para miles de mujeres de todas las edades. Quienes ya la conocen habrán descubierto algunos de sus trucos de estilo, como jugar con los colores y las texturas, apostar por looks cómodos y comprar en tiendas low cost como Zara, Mango, H&M... "En ellas puedo encontrar todo aquello que se adapta a mi estilo y a unos precios muy asequibles", afirma a la vez que reconoce que de vez en cuando se permite algún capricho más exclusivo, especialmente en bolsos clásicos y de buena calidad. Hablamos con ella para conocer su historia y experiencia en las redes sociales, y también para descubrir algunos otros trucos para vestir con estilo esta temporada.

¿Cómo comenzó en el mundo de las redes sociales?

Aterricé en este mundo de forma casual y con la única finalidad de entretenerme. Jamás pude imaginar que llegaría a tener tanta repercusión. Aunque no me dedico profesionalmente al mundo de IG – acrónimo de Instagram–, no puedo estar más agradecida por el reconocimiento que he alcanzado.

¿Desde cuándo le gusta la moda?

Mi pasión por la moda ha sido una constante en mi vida. No soy ninguna experta en este terreno, pero posiblemente debido a mi formación en Bellas Artes, me entusiasma todo lo relacionado con la creatividad, el diseño, el color...

¿Ha evolucionado su estilo?

Sí, ha evolucionado con el paso del tiempo, pero no ha variado en lo esencial: me gusta mezclar prendas clásicas con otras más atrevidas, también adoro combinar colores neutros con gamas cromáticas alegres que aporten vitalidad a mis estilismos, pero siempre buscando el equilibrio con el que me siento totalmente identificada.

¿Se considera esclava de las tendencias?

En absoluto. Me gusta estar al tanto de las tendencias pero nunca me dejó arrastrar por ellas. Hay prendas que nunca me pondría, por mucho que estén de actualidad. Sin embargo, hay otras que llevo a mi terreno adaptándolas a mi propio estilo, dándoles mi toque personal.

En la actualidad tiene más de 146.000 seguidores en Instagram. Una cifra que asusta...

Yo soy la primera sorprendida por este considerable número de seguidores. Me siento muy halagada porque existan tantas mujeres que se ven reflejadas en mí y que encuentran la inspiración en mi forma de vestir.

¿A quién sigue usted? ¿Quienes son sus referentes?

Sigo muchos perfiles de IG, especialmente aquellos que se nutren del street style, puesto que es ahí donde surge la inspiración más original y creativa. También sigo muy de cerca a varias instagramers nórdicas a las que admiro por su valentía combinando colores llamativos y vibrantes.

Carmen Gimeno,con vestido y zapatillas.

Ha demostrado que en las redes sociales las influencers de más de 50 años también pueden arrasar.

Cada vez somos más las instagramers de más de 50 años que huimos de la esclavitud de la perfección: llevamos la naturalidad por bandera, abandonamos los estereotipos y necesitamos sentirnos cómodas pero sin renunciar al estilo. Creo que, en gran medida, ahí radica el reconocimiento y fidelidad por parte de nuestras seguidoras.

La melena color plata, tan de moda últimamente, es una de sus señas de identidad desde hace tiempo. ¿Algún consejo para que siempre luzca bonita?

Hace años que también me liberé de la esclavitud de los tintes y así, con mi pelo natural, puedo asegurar que me siento muy cómoda y favorecida. Para cuidarlo habitualmente utilizo champú y mascarilla con pigmento violeta, para neutralizar ese tono amarillento que resulta tan desagradable.

También se ha convertido en imagen de la una campaña de Biotherm. ¿Cómo fue la experiencia?

Esta conocida firma de cosmética buscaba un perfil de mujer mayor de 50 años y con el pelo canoso para protagonizar una campaña publicitaria. Capté su atención a través de mi cuenta de IG y, sorprendentemente, ¡fui seleccionada! Ha sido una experiencia enriquecedora e inolvidable.

¿Considera que la moda puede ser una herramienta para ganar autoestima, tener más seguridad y empoderar a la mujer?

Como punto de partida, y entre otras cosas, considero que es fundamental realizar un ejercicio de autoconocimiento personal: identificar nuestras flaquezas para superarlas, ser capaces de alejar los convencionalismos de nuestras vidas... A partir de ese momento podemos afianzar nuestras fortalezas y mostrar nuestra seguridad a través de la moda sin ningún tipo de complejos.

No es una instagramer al uso, no comparte fotos diariamente ni comenta nada de su vida privada. ¿Qué le aporta Instagram?

Publico exclusivamente fotos de mis looks porque pienso que es imprescindible mantener la parcela de mi intimidad al margen de exposiciones innecesarias y carentes de interés.

Es licenciada en Bellas Artes y profesora, cómo es su día a día en una ciudad como Bilbao.

Me dedico a la docencia desde los 23 años. Adoro mi profesión y admito que el contacto diario con mis alumnos me mantiene activa y me aporta enormes dosis de vitalidad y dinamismo. Por otra parte, me encanta estar en casa, leer, dibujar... y los fines de semana aprovecho para disfrutar de algunas de las ofertas de ocio y cultura que ofrece Bilbao.

Una de claves de estilo es el atrevimiento. ¿Se podría decir que tiene un don para jugar con colores y texturas?

Mi formación en Bellas Artes provoca mi pasión por las combinaciones de colores y el juego de contrastes. En realidad, me resulta muy divertido todo este proceso de selección de prendas para obtener un resultado atractivo.

¿Cómo ve la forma de vestir en el País Vasco? ¿Se tiende a vestir con estilos más austeros y oscuros?

Según mi opinión, en el País Vasco se tiende al gusto clásico, pero he de reconocer que esa sobriedad me encanta, puesto que trasmite una gran fuerza, personalidad y elegancia.

Con un look en tonos beige.

Su imagen está muy alejada de los convencionalismos. ¿Es difícil crear un estilo propio?

Considero que debemos vestirnos como nos apetezca, independientemente de nuestra edad, siempre en coherencia con nuestra personalidad y buscando aquello que potencie lo mejor de nosotras y que acentúe nuestros puntos fuertes.

Demuestra en cada foto que las zapatillas combinan con todo. ¿La comodidad es fundamental?

Hace mucho tiempo que mi premisa es, ante todo, la búsqueda de la comodidad. Me niego a ir encorsetada con prendas y calzado que no me permitan realizar mis actividades con naturalidad.

¿Qué prendas no faltarán en su armario este invierno?

Esta temporada me siento muy identificada con la tendencia comfy, con prendas cálidas y confortables que funcionan en cualquier contexto y, como siempre, adaptadas a mi estilo personal, añadiendo algún pequeño toque sofisticado.