Miguel Bosé reaparece afónico y deja un nuevo mensaje: "El bicho existe"

Miguel Bosé llevaba unos días sin decir nada en las redes sociales. El último y breve mensaje lo lanzó en su cuenta de Twitter tras la concentración antimascarillas en Madrid, a la cual no acudió tras animar a sus seguidores a que fueran. Esta vez ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que le vemos sin apenas voz y especialmente histriónico.



Bosé se ha convertido en adalid de la corriente negacionista de la pandemia de coronavirus. Pero esta vez parece algo más centrado y reconoce que el "bicho existe" y que "ha matado a mucha gente". El vídeo comienza asegurando que "he sido un niño malo" y que "le han castigado" cerrándole por una semana "una de las tres redes".





Yo ya no sé si es Miguel Bosé imitando a Joaquín Reyes o Joaquín Reyes imitando a Miguel Bosé... pic.twitter.com/CMA2ChpjZj — Mrs. Holmes (@cunetita) August 20, 2020

El cantante empieza aclarando que no ha dicho que el covid no existiera. "El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente. En marzo-abril de este año mató a mucha gente.También se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador pero a partir de ese momento, según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España la cifra ha ido bajando.", comenta.Y a continuación lanza una recomendación: "Cuando os llegue una noticia buscad, haced el esfuerzo de buscar más allá, que no os paréis solo en una voz. Hay que escuchar muchas.. Escuchar solo un consejo nunca es bueno. Escuchar dos mejor. El bicho existe, nunca he dicho que no existiera, lo que pasa que en este momento su fuerza está disminuyendo. Mañana más, os mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando".La forma de hablar y sus continuas gesticulaciones han hecho que muchos usuarios de las redes sociales hayan bromeado con la posibilidad de que fuera una de las