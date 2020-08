Loquillo increpa en un concierto a un vigilante que comprobaba el uso de mascarillas

Loquillo ha publicado este viernes un comunicado en sus redes sociales para disculparse por increpar durante un concierto en Torrelavega a un vigilante de seguridad que pasaba por delante del escenario y que estaba comprobando que el público llevaba puesta la mascarilla.



"Lo ocurrido es sin duda desagradable y ruego abiertamente disculpas a la organización, al público y, por supuesto, al trabajador de seguridad al que increpé: fue un error mío", reconoce Loquillo en su publicación, después de que se haya difundido el vídeo de cómo increpa al trabajador de seguridad durante este recital, que se celebró el 13 de agosto en los jardines de la Feria de Muestras.





CONCIERTO DE LOQUILLO EN TORRELAVEGA

Pero, ¿la gente que aplaude como focas cuando trata como una mierda a un trabajador? ¿Todo bien en casa? pic.twitter.com/RKtJvPI2Cm — Festival Enfurecido (@FestEnfurecido) August 21, 2020

Tras detener el concierto, Loquillo se dirigió al vigilante para decirle que no volviera a pasar por delante del escenario y que se fuera "a vacilar" a su "pueblo"., agregó. No obstante, ha asegurado que "en ningún momento intentó insultar u ofender a nadie", sino "llevar a buen término un concierto que discurrió, en todo momento, de manera ejemplar"."Son tiempos muy duros para trabajar y los nervios, más veces de las que nos gustaría, están a flor de piel", ha enfatizado el cantante. "Estoy convencido de que este suceso, que lamento con absoluta sinceridad,que no empaña en absoluto los valores y bondades de una gira en la que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo", ha dicho. Por último, ha valorado la "valentía" y el, el compromiso de todos los trabajadores implicados, la "audacia" de los promotores e instituciones que apoyan la música y la cultura; y el "coraje" de otros compañeros de profesión, que, también están "dando la cara ante la adversidad". "Tiempos muy difíciles que todos juntos, sin duda, vamos a superar", ha concluido.Desde la organización del concierto señalan se desarrolló con "total normalidad" y que, en ese momento, el vigilante de seguridad estaba comprobando que los asistentes llevaran puesta la mascarilla.