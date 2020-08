La hija de Antonio Banderas debuta como modelo

Stella del Carmen, hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, y nieta de la icónica Tippi Hedren, debuta como modelo y protagoniza su primera portada de moda a los 23 años y tras estudiar escritura creativa y sacarse el título de yoga.

Stella Banderas Griffith protagoniza para la edición española de Glamour su primera portada como modelo, un reportaje de moda realizado en Los Ángeles en el que deslumbra con una belleza cinematográfica, misteriosa y radiante. Junto a las ocho fotos, la revista Glamour cuenta la historia y detalles de la personalidad de Stella del Carmen que nació en Marbella y se crío en Los Ángeles. "Conozco Los Ángeles como la palma de mi mano. Málaga es todavía un misterio para mí", dice en la entrevista Stella del Carmen.

De niña hizo teatro, pero las audiciones le resultaban complicadas, su naturaleza tímida y reservada dificultaban las cosas. Los proyectos laborales se acumulan en su agenda, pero ninguno se desarrolla delante de la cámara. "No estoy intentando ser actriz, al menos de momento", afirma. Sin embargo, adora escribir. "He estudiado escritura creativa porque siempre me ha encantado la literatura. Escribir es algo que quiero hacer", declara Stella del Carmen, que ya ha debutado como columnista en la edición española de Vanity Fair . - Efe