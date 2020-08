Diez cosas que (igual) no sabías de... Arantxa de Benito

Arantxa de Benito (Madrid, 1969) es conocida por haber salido de forma constante en televisión. Ahora es colaboradora de Espejo público, pero lo es mucho más por su tormentoso matrimonio con el futbolista Guti, padre de sus dos hijos, y por su nada pacífica separación.

1 Madre muy controladora. Tiene dos hijos adolescentes, Zaira y Aitor, de 20 y 18 años, respectivamente. Confiesa que se ha convertido en la pesadilla de ambos con el control que ejerce en las redes sociales que utilizan los jóvenes.

2 Amiga de ciertos famosos. Le gusta el mundo festivo, estar al lado de sus amigos y acudir a los eventos repletos de famosos. Pertenece al exclusivo círculo de algunos contertulios de Sálvame y otros ambientes: Kiko Matamoros, Kiko Rivera, Irene Rosales, etc.

3 Vida amorosa. En 2009 anunció su divorcio con Guti y desde entonces se le han achacado distintas relaciones sentimentales. Ella pocas veces desmiente, pero sí confirmó su relación con Nacho Barroso. Lo mismo hizo con Agustín Etianne. Ahora su novio se llama Jairo.

4 Peleas de expareja. Desde que se separó no ha sido especialmente amable con su ex, a quien siempre ha culpado de no hacerse cargo de sus dos hijos. Dice que es una madre soltera.

5 50 años muy celebrados. Cumplir medio siglo -lo hizo en el otoño de 2019- no le sentó nada mal. Lo celebró por todo lo alto y dejó largos mensajes en las redes. No es de las que se rebaja la edad.

6 Herencia informativa. Arantxa siempre estuvo muy unida a su padre, Rafael de Benito, que falleció hace 10 años. Fue un locutor muy reconocido y durante años fue el director comercial de la SER.

7 Veraneo clásico. Siempre ha sido muy de Marbella y por la localidad malagueña se ha paseado con su exmarido, sus novios recientes y antiguos, y ahora con su nuevo compañero, con quien además tiene previsto hacer un viaje cuando las circunstancias lo permitan.

8 Libre. Es una mujer que no deja de sorprender ni con su forma de vestir, ella va por libre y no se deja conquistar por los diseñadores de moda. También sorprende el pacto que ha debido hacer con el diablo para estar tan estupenda.

9 Cuidados. No deja nunca de lado su faceta coqueta. Cuida lo que come, toma el sol con prudencia y hace mucho ejercicio. Una de sus recetas es ser feliz, reírse mucho y no dejar que nadie la manipule.

10 Aficiones. Le encanta el aire libre e ir a cenar con sus amigos. No se pierde ni una boda famosa a la que esté invitada ni un evento lleno de periodistas. Mima su imagen y le encanta verse en las revistas.