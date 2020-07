Boris Izaguirre: "Se puede ser sibarita con cosas sencillas"

¿Qué se pretende con 'Lazos de sangre'?

- Entretener al espectador después de la temporada tan dura que hemos pasado. Es contemplar la vida que había antes de la pandemia.

Televisivamente hablando, se apunta usted a un bombardeo.

- Sí, ya se sabe que sí, pero tiene que ser un buen bombardeo, y Lazos de sangre lo es. Es una marca de Televisión Española y estoy encantado de estar en este programa.

¿Es usted fácil de contentar?

- No, no siempre me gusta lo que me proponen.

¿Y puede elegir?

- Todos podemos elegir. Otra cosa es que aceptes algo por una circunstancia concreta. En mis últimos trabajos, la circunstancia concreta es que estaba encantado con lo que he hecho.

Cocina, genios artísticos, vidas famosas, vestidos de novia€

- Es verdad. Hago cosas muy diferentes y en todas me he sentido muy a gusto.

¿Volverá a ser concursante de MasterChef?

- Ja, ja, ja€ No creo, pero no lo sé. Me lo paso bien cocinando, he estado varias veces y he aprendido mucho.

¿Se lo pasa mejor cocinando que comiendo?

- Me gustan las dos cosas, pero comer es un placer irresistible. Soy muy fácil de contentar si la comida es buena, si el producto es de primera.

¿Un sibarita?

- ¡Y quién no! Me gusta lo bueno, no lo voy a negar.

¿En todo?

- Ja, ja, ja€ Hay que buscar la excelencia en la vida, pero eso no quiere decir que busque las opciones de lujo. Se puede ser sibarita con cosas muy sencillas.