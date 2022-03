Las lágrimas de José Andrés en la frontera con Ucrania, donde da de comer a miles de refugiados

José Andrés es un prestigioso chef asturiano de 52 años que ha culminado su carrera en EEUU con varios restaurantes de renombre internacional pero que también ha incrementado su prestigio internacional con su destaca labor solidaria.



Comprometido con los más débiles y numerosas causas solidarias, lo mismo se ha preocupado de dar de comer a los afectados por el volcán de La Palma, a la gente sin recursos golpeada por la covid o a los migrantes de origen latinoamericano que intentan entrar en EEUU.



La ONG World Central Kitchen, que dirige el cocinero español desde su fundación en 2010 y que implica a chefs de todo el mundo, ha repartido ya varios miles de comidas en a la gente que llega desde a Polonia desde Ucrania tras el ataque de Rusia.



José Andrés ha viajado hasta el paso fronterizo de Medyka, que conecta Ucrania con Polonia y desde el lado de la frontera de este último país ha montado una de sus cocinas de campaña para atender a los refugiados que huyen de la guerra.



El cocinero ha subido además varios vídeos contando el drama que se vive en el campo de refugiados a donde "no para de llegar gente". "La temperatura es de bajo cero esta noche y me encuentro con tantos refugiados, familias que están escapando y no saben qué pasará... ¡Haremos todo lo posible para no decepcionarlos!", asegura el chef.



"Hay principalmente mujeres y niños", señala y en una localidad en la que las temperaturas están por debajo de cero, "todavía hay gente caminando por las calles o pasando la noche en un coche sin combustible, sin poder calentarse", explica. El chef hace ver que hay un gran movimiento de solidaridad y que la gente y los países se vuelcan en dar refugio a los desplazados, porque "toda la gente del mundo son ucranianos en este momento".



"¿Por qué ponemos a hombres y mujeres jóvenes en esta situación? No hemos aprendido lo suficiente de los horrores del pasado", reflexiona el cocinero José Andrés al borde de las lágrimas.



José Andrés ha recibido numerosos premios internacionales en reconocimiento de su labor solidaria, entre ellos el Princesa de Asturias, y sus contactos con personas influyentes de todo el mundo permiten recaudar fondos para su ONG. Sin ir más lejos ha recibido recientemente un premio de 85 millones de euros por su labor filantrópica por parte de Jeff Bezos, el magnate dueño de Amazon, que invertirá en su labor de ayuda a los más necesitados.





We are all Ukrainians right now ???? It's been a long day€but before I go to sleep here's my message to you€ #ChefsForUkraine pic.twitter.com/cumv3NwfUF