Nagore Robles se sincera: "Aún tengo sentimientos hacia Sandra Barneda"

El pasado 15 de febrero Nagore Robles y Sandra Barneda anunciaron en sus redes sociales que ya no estaban juntas después de cinco años de relación. Una ruptura que no ha impedido que se sigan llevando bien y que hayan coincicido en programas con normalidad e incluso con complicidad, aunque apenas se han pronunciado desde entonces sobre sus sentimientos.





Sí lo ha hecho ahoraque respondió con sinceridad a las preguntas de los periodistas en un acto publicitario y que aseguró que todavía no está preparada para iniciar una nueva relación. "Bueno, puede ser que mi corazón esté un poco herido, no lo sé, no sé si esa es la palabra, perodijo.La vizcaína admitió también que todavía no ha podido olvidar a la presentadora catalana., reconoció, pero también dejó claro que por ahora le apetece "estar sola. Esto de enlazar una relación con otra no creo que sea lo que me apetece ahora mismo y es lo que he hecho siempre".Y esos sentiemientos son "muy bonitos" porque no se guardan rencor, como confirmó Nagore. "Cuando las relaciones son bonitas y respetuosas acaban bien. No siempre se puede, pero cuando las dos personas tenemos ese amor se puede trasformar de esa manera. Con ella no podía acabarse o transformarse el amor de otra forma.La exconcursante de Gran Hermano y presentadora de Baila conmigo tiene como planes cercanos una escapada con la familia a Ibiza, un viaje sorpresa con otros influencers y un retiro de yoga en Cantabria.pero mucha calma, mucho yoga porque si no me sale ese calor de dragona, que soy muy dragona", terminó.