Ana Fernández recuerda al que fuera su novio, Santi Trancho, en el séptimo aniversario de su muerte

Ana Fernández es una de las actrices más conocidas del panorama, sin embargo, hace justo siete años pasaba por el momento más oscuro de su vida, al perder al que por aquel entonces era su novio, Santiago Trancho, en un accidente de moto en la M-505, a los 31 años.



La actriz siempre ha tenido el recuerdo del cámara muy presente, y suele recordar su legado y su vida en cada aniversario.



Este año también ha querido hacerlo y ha compartido con todos sus seguidores un bonito texto en el que dedica unas emotivas palabras al que fuera su pareja durante tres años.





LA EMOTIVA DEDICATORIA DE ANA A SANTI

Ana Fernández siempre ha dejado claro la importancia que Trancho tuvo, y aún sigue teniendo en su vida., y después de 7 años me apetece que se sepa que se sigue manteniendo vivo", comenzaba explicando la protagonista de 'Las chicas del cable', en una emotiva carta en la que le habla en primera persona al fuera su pareja.: "Sigues dando guerra con @cuestafrank y Nacho en las miles de reposiciones de 'Frank de la jungla' y muchas veces enciendo la tv y ahí estáis, peleando, o diciendo 'cagao', que eres un 'cagao'",y las anécdotas que le contaba sobre sus aventuras por el mundo."Cada vez que veo alguna reposición de Callejeros viajeros, o el mítico plano que grabaste de Brad Pitt con la moto en L.A., y la reportera gritándole su nombre € Recuerdo cómo nos contabas esas anécdotas", rememoraba la intérprete.No obstante,y ha recordado también su parte más humana: ", en los últimos viajes que hiciste con Melchor, en el programapor atreveros a grabar 'los trenes de la muerte' €por todo lo que habías vivido", escribe la actriz en uno de los párrafos del texto, aunque la parte más emotiva es en la que le explica al joven que muchos de los proyectos que tenía en mente antes de fallecer se han hecho realidad, aunque él no haya podido verlos., no sabías si un documental para enseñar al mundo su realidad en muchos continentes o incorporarte aly poder documentarlo €, el proyecto se terminó y. También se llegó a realizar uno de los proyectos que escribiste y al que llamaste " Presos en el extranjero".Para finalizar, Ana le aseguró que "", y acabó agradeciéndole todo lo que hizo por ella, incluso después de su partida."Sabes que, o dimensión €, que es un gran papa perruno y que me dio y me da una felicidad muy guay , que ojo tuviste , algún día cuando sea viejita contaré esta mágica historia", decía en relación a su actual pareja,, vocalista del grupo Marlon."Dicho esto,", concluía la joven.