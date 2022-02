Tele 5 anuncia la existencia de un vídeo comprometedor para Kiko Rivera

Alguien le tiene ganas a Kiko Rivera. No está claro quién, pero está dispuesto a amargarle la existencia.

En el programa de Tele 5 dedicado a temas del corazón Socialité informaron de que se ha ofrecido a varias redacciones de medios dedicados a informar sobre personajes del corazón un vídeo con escenas muy comprometidas protagonizadas por Kiko Rivera y una joven, de momento desconocida, y que podría provocar un seria y definitiva reacción por parte de Irene Rosales, esposa del DJ.

Según explicaron, una persona del círculo cercano de Kiko sería la persona que poseería la cinta con la que quiere ganar un dinero, bastante, y de paso reventar su relación de pareja.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de la cuenta de ella. Foto: @irerova24

Desde el programa no han aclarado si ellos lo han visto o no, pero sí han afirmado que no podrían emitirlo debido a su contenido y por haberse grabado en el interior de una propiedad privada.

El paparazzi Pablo Gonzalez afirma que se grabó estas últimas Navidades y que son amigos suyos quienes le traicionan y quieren dejarle en evidencia. "Si sale a la luz, es el fin de su matrimonio" ha concluido. También afirma que él no lo ha visto, por lo que habla de oídas, aunque afirma fiarse de su fuente.

Además ha añadido otra intención más entre las motivaciones en sacarlo a la luz: que la otra parte implicada comience a pasar por los platós.

En boca de todos los que se supone que saben algo de este asunto, las imágenes serían de tal calibre, que Irene Rosales no podría mirar hacia otro lado ni disculpar, excusar o ignorar lo que muchos definen como una "deslealtad" del hijo del difunto Paquirri hacia la madre de sus hijos.



La reacción de Kiko

Aunque los redactores del programa han tratado de ponerse en contacto con el protagonista de la historia, Kiko no les ha cogido el teléfono.

Pero sí ha hablado con él, y de paso ha hecho de intermediario con los periodistas, ese el amigo de la pareja Suso Álvarez.

Éste ha asegurado que su amigo, además de manifestarle su enfado por esta situación, "está muy cabreado" han sido su palabras., también ha negado la posibilidad de que este vídeo sea real o de que ni siquiera exista. "Me ha dicho que es mentira, que no puede existor ese vídeo de ahora con ninguna chica ni nada", explicó.

A esta teoría se ha abonado la unas veces comentarista y otras protagonista de noticias del corazón Raquel Bollo, quien ha afirmado de que "si tuviera alguna duda sobre ese vídeo, no se mostraría tan rotundo a la hora de decir que es mentira".

Finalmente, Kiko Rivera parece que va a dar un paso adelante en este asunto y le ha anunciado a Álvarez de que va a tomar medidas legales, "porque está muy cansado de que se cuestione continuamente el estado de su relación de pareja"



Pero€ ¿existe el vídeo?

Es la gran pregunta. Nadie parece tenerlo claro a pesar de lanzarse con fruición a hablar de él. Desde el programa se han puesto en contacto con diferentes redacciones especializadas en este tipo de información y todas ellas han negado tener en su poder ni haber visto ningún material sobre Kiko Rivera

Por su parte, Raquel Bollo ha anunciado que Kiko sabe bien de dónde sale esta información, y que piensa ir a por el origen de la filtración.