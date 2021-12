Penélope cruz cuenta cómo protege a sus hijos del influjo de las redes sociales

Penélope Cruz y Javier Bardem siempre se han caracterizado por su discreción en cuanto a su vida privada y ambos son muy celosos de su intimidad. Sin embargo, Penélope ha querido hacer una excepción para hablar de un tema que le preocupa bastante, la tecnología y las redes sociales.



En una entrevista con Rita Braver para 'CBS Sunday Morning', la actriz reveló lo mucho que le preocupa que sus hijos crezcan bajo el influjo de las redes sociales.



SIN MÓVIL HASTA LOS 16

SUS HIJOS SON LO PRIMERO

Tanto Penélope como Bardem quieren que sus hijos sean libres y se desarrollen lejos de los complejos y problemas de salud mental que pueden llegar a provocar las redes sociales.y las pocas ocasiones en la que hace uso de ellas intenta que sea de la forma más cuidadosa posible.Además, también: "Es casi como si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. 'Oh, veamos ¿Qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología?. No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando" y"cómo eso afecta la forma en que se ven a sí mismos, cómo todo lo relacionado con el bullying, tantas cosas que no son la infancia que tuvimos" añadía Cruz.con sus hijos, Leo, de diez años y Luna, de ocho.Respecto a las pantallas y la tecnología, l: "¿Cómo no puedo dejar que vean películas?. Para mí han sido unos momentos increíbles de felicidad desde que era niña" decía la intérprete. Sin embargo, ha dejado claro quePenélopey que. La actriz admite que"" pero considera que su decisión es esencial para la salud mental de sus hijos., de hecho,por su papel de Janis en 'Madres Paralelas'podría hacerlo gracias a 'Being the Ricardos' y tambiénotra de las películas en las que participaSin embargo,. Ambos han contado siempre lo mucho que disfrutan de pasar tiempo con ellos, e incluso en una entrevista para la revista 'Esquire',: "Es increíble. Nos tienen en sus manos. Pasar dos semanas fuera de casa me parte el corazón, pero no solo emocionalmente, sino que tengo síntomas físicos" confesaba entonces.El protagonista de 'Loving Pablo', y no duda al asegurar que haría cualquier cosa por sus hijos.