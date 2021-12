María José Campanario y Jesulín de Ubrique van a volver a ser padres

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han sorprendido a todos anunciando este martes en la revista ¡Hola! que van a ser padres de nuevo. La odontóloga castellonense está embarazada a sus 43 años de su tercer hijo con el extorero, tras Julia (Juls), de 18 años, y Jesús Alejandro, de 13, que son los hermanos pequeños de Andrea (22 años), la hija que Jesulín tuvo con Belén Esteban.

Al parecer la pareja ha concedido la noticia a la revista de manera gratuita. Un embarazo que admiten que llevaban tiempo buscando, pero que ha llegado ahora cuando menos lo esperaban. María José Campanario, que está en el tercer mes de gestación, confía en que la fibromialgia que padece no le afecte en estos meses, y asegura que por ahora "todo va bien. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos".

La futura madre de familia numerosa admite que, aunque era algo que podía pasar, le causó gran sorpresa. "Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo. A ver, que uno sabe lo que hace y lo que puede pasar, pero, sí, ha sido una gran y maravillosa sorpresa", asegura Campanario.

Su marido también se muestra encantado. "¿Quién iba a decirme a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14? Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Ozú para eso no te prepara nadie!", asegura a la revista el gaditano, que le transmitió la noticia a sus hijos. "Si vierais la jartá a llorar que se pegó Julia cuando se lo dijimos€".

La bomba no tardó en llegar a Belén Esteban, que no quiso explayarse pero sí tuvo unas palabras para los padres. "Enhorabuena a la familia. En una familia cuando llega un bebé es una alegría. Y no voy a decir nada más".