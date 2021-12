Juls Janeiro, rota tras la ruptura con Álex Balboa

No son todo alegrías en la familia Janeiro. Si bien la buena noticia colectiva ha llegado con la confirmación del embarazo de María José Campanario, la tristeza la está asumiendo de forma individual Julia Janeiro. Juls, la hija mayor de Jesulín y su esposa se ha quedado sin novio por sorpresa.

Al parecer, según ha informado Kike Calleja en Sálvame, Álex Balboa, futbolista del filial del Alavés, que juega en Tercera División, ha decidido romper con Juls. El vitoriano, de 20 años e internacional con la selección de Guinea Ecuatorial, quiere centrarse en su carrera deportiva y llegar al primer equipo y para ello prefiere evitar una relación que le trae mucho ruido y polémicas. Además, algún miembro de su familia también le habría recomendado alejarse del famoseo.

Según relata el paparazzi, a Balboa no le gustan algunos comportamientos de Julia Janeiro, que no le trataría bien ni sus modales hacia él serían los que el futbolista esperaba.

El fin de relación ha quedado claro al eliminar ambos las fotos en las que salían juntos en las redes sociales. Además, ella ha dejado de seguirle a él (él no). Parece ser que Juls no se ha tomado nada bien la ruptura porque no se la esperaba. "Se encuentra muy mal, había apostado por esta relación y no se lo podía imaginar", asegura Calleja.