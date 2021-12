Rosalía brilla en el centenario del legendario perfume Chanel Nº5

Rosalía es un fenómeno imparable, no para de crecer en la música, pero también lo hace en muchos otros ámbitos como el maquillaje, la moda y ahora el mundo de los perfumes. Nada se le resiste a la artista del momento.

Recientemente, sacaba al mercado una colección de maquillaje junto a la marca MAC Cosmetics y ahora ha participado en el último evento de una de las casas de moda más legendarias de Francia, Chanel.





, firma de lujo fundada por la célebre Coco Chanel,, un elixir de belleza único que han llevado muchas mujeres a lo largo de la historia, algunas, tan conocidas e inolvidables como Marilyn Monroe. Para rendir homenaje a uno de sus productos estrella,, una de las artistas más escuchadas y queridas actualmente.La intérprete de temas tan conocidos como 'Con altura' o 'Malamente', posó para la prensa con un look minimalista basado en un binomio que nunca falla, la mezcla de blanco y negro, en este caso. Las gafas de sol con las que lo combinó y su recogido wet con raya al medio le daban el toque vanguardista por el que la catalana suele caracterizarse siempre.Rosalía inauguró con sus canciones una impresionante instalación inmersiva y multisensorial inspirada en la composición del famoso perfume., nombre de la instalación, esque intenta traducir las moléculas del perfume en un paisaje sonoro y un espectro de luz para este centenario que coincide con la vuelta a la ciudad de Miami de su feria de arte contemporáneo, Art Basel Miami Beach.en las áreas de Gladeview y West Kendall de Miami en colaboración con Million Trees Miami y One Tree Planted.Para su actuaciónapostó por un total look negro y sobrio con pantalón satinado y chaqueta de tweed para no restar protagonismo al entorno., que interpretó por primera vez en vivo, o Di mi nombre, tema basado en Los Tangos de la Rempompa.