El 'rezo' de C. Tangana

Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo... Así comienza, barnizada de apetitosos ritmos bachateros, la nueva, sensual y magistral producción del madrileño C. Tangana. Sin duda, la canción del momento, en la que canta a Nathy Peluso en el interior de la famosísima catedral de Toledo, uno de los templos religiosos más bellos y visitados del Estado. El espectacular videoclip, en el que también aparecen Cayetana Guillén Cuervo, María Pombo y Josep Pedrerol, ya acumula 15 millones de reproducciones. Por todo ello, desde el mismo momento en el que se presentó el videoclip, salpicado de roce, sexapil y cariño, no ha cesado la polémica. Ruido y revuelo que han ocasionado la dimisión del deán que facilitó todos los permisos para el rodaje, ya que, según su criterio inicial (y no estaba desencaminado), afirmaciones como la primera oración dejan bien claro que "el tema alude a una conversión", por lo que no se opuso a la filmación de tales bailongas escenas.

Lo que don Juan Miguel Ferrer Grenesche no controlaba, seguro, era el legado musical de Tangana, ni sus dobles letras e intenciones en la mayoría de sus coplas (que son verdaderas joyas), ni su más que segura intención publicitaria de escándalo. No miró el Instagram, ni se conectó a YouTube, ni tampoco visualizó por Google aquella imagen de culo que se viralizó en 2019, con dos nalgas bien puestas que dieron la vuelta al mundo. Todo ello aparece a simple golpe de click, escribiendo solo Tangana (sin C) en cualquier buscador, pero el señor Ferrer Grenesche confió. Y luego ha venido Paco con las rebajas.

Tanto que hasta el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, se ha apresurado a pedir perdón a cuatro escandalizados feligreses "injustamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado". Incluso una treintena de personas se reunieron en frente del templo para rezar y purificarlo. Que servidor coincide totalmente en que se deben respetar al máximo los espacios sagrados, por supuesto, pero basta con degustar la belleza del vídeo para cerciorarse de que Tangana también respeta la magia de un lugar tan sagrado (y espectacular) como es la catedral de Toledo.