Valores es una StartUp que pretende ayudar a todas las empresas a sacar utilidad y rentabilidad a las campañas que quieran emprender con fines de interés social

parECE mentira que cuando se trata de hablar de la palabra "valores" todo el mundo cree que su empresa o negocio está desarrollado bajo un paraguas que cumple con dignidad todas las normas escritas pero se olvida de las que no están escritas. Muchas empresas quieren proponer acciones que promuevan la solidaridad entre los ciudadanos, orientadas a potenciar un desarrollo social basado en la integración y la mejora de la calidad de vida de las personas. Pero en la mayoría de los casos lo hacen mediante acciones descoordinadas, puntuales o que no tienen ningún valor para la marca. Así surge la idea de Valores, una Start- Up que pretende ayudar a todas las empresas a sacar utilidad y rentabilidad a todas las campañas que quieran emprender con fines de interés social. Es complicado buscar el equilibrio entre rentabilidad social y económica, hacer ver a la sociedad que los beneficios se reutilizan para crear más empleo y dar apoyo a otros proyectos o que el eje central de muchas iniciativas son las personas y el grupo, no la producción. Aprovechar todos los valores también puede ser una forma de vender más y mejor y sobre todo cumplir con un concepto fundamental del marketing: no basta con serlo, hay que hacer que lo vean. Despegando en este momento en fase de desarrollo ya han conseguido que varias corporaciones se interesen por sus servicios y en breve saldrán al mercado desde su propia plataforma de servicios on line, educar y actuar en valores.