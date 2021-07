Así escriben los menores en el móvil

seguro que a la pregunta de cómo escriben los menores en sus smartphone vas a responder que con faltas de ortografía y, aunque esto no deja de ser verdad, se ha creado un nuevo dialecto del que quizás desconoces su significado y voy a tratar de descifrar cómo funcionan esos jeroglíficos. Hace ya años la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), una universidad pública pionera en investigaciones en Europa y en todo el mundo, publicó un interesante artículo donde decía que los jóvenes de entre 10 y 19 años eran capaces de escribir a una velocidad de 10 palabras más rápido que las personas de 40 años. Por supuesto, para lograr esta velocidad sus textos están plagados de faltas de ortografía. No entra en su lenguaje la utilización de las tildes, los puntos y las comas; no los utilizan porque consideran que no sirven para nada. Una prueba que hicimos el otro día retando a un grupo de universitarios a escribir de forma correcta la frase "Ahí hay un niño que dice !ay¡" y pidiendo que nos la enviaran por WhatsApp escrita, acabó en mil variaciones de la misma frase pero casi sin ningún acierto. No diferencian el lenguaje hablado del lenguaje escrito y esto es algo que viene desde la ESO.

Aunque la ortografía y la gramática son muy importantes, los padres deberán fijarse en ciertos acrónimos o palabras nuevas que se utilizan en el ámbito de las conductas sexuales, las drogas y el acoso. No voy a hablar de moral, cada uno sabe cómo quiere educar y la manera de ver las cosas por unos es totalmente opuesta a la de otros. Lo que quiero al menos es dar a conocer cómo es el nuevo lenguaje que se utiliza por parte sobre todo de los adolescentes y que no tengas una excusa para decir que todo eso me suena a chino.

Puede que creas que tus niños y niñas no saben lo que es el sexting, o peor aún, que para ti eso sea algo nuevo. Cada vez hay más personas de todas las edades que utilizan el móvil para ello. Por decirlo de una forma no evidente, jugar a los médicos ha traspasado la barrera del mundo físico y se ha incorporado al mundo virtual, y en todas las franjas de edad. El mensaje GNOC (Get Naked On Cam) significa en una sola palabra, por favor desnúdate frente a la cámara. Mándame una SUGARPIC es que envíes una foto sugerente, en ropa interior o mostrando alguna parte de tu cuerpo. Si alguien está de acuerdo en quedar para tener sexo real, se envía el mensaje CU46. Si sabes algo de inglés enseguida habrás descubierto que si tratamos de pronunciar esos 4 caracteres nos sale la frase "See You for Sex", (nos vemos para tener sexo).

También podemos saber si de alguna forma están coqueteando ya en el mundo de las drogas. Si vemos 1174, no nos tenemos que preocupar mucho. Solo significa que nos vemos en la fiesta pero si va seguido de un "llevaremos 420" o "yo me encargo de buscar CID" están hablando de conseguir marihuana, ácidos o drogas. Por supuesto, si les preguntas a ellos te dirán que así es como llaman en su lenguaje al zumo de naranja. En tus manos queda creerlos o empezar a aprender el verdadero significado de estos acrónimos.

La pandemia impidió que los alumnos fueran a las aulas, pero no descendió el acoso escolar que se traslado por completo a los teléfonos. THOT, HOE, BOSH SBW, SLUB son insultos especialmente dirigidos a las niñas para tratarlas de zorras. Como es un lenguaje vivo que cambia cada día, te aconsejo que estés atento a lo que sucede en casa, sobre todo si son menores, a través de los teléfonos móviles.

@juandelaherran