Códigos y Cupones Descuento

NO estamos muy acostumbrados a utilizarlos pero gracias a los códigos o cupones descuentes puedes conseguir el mismo producto con un descuento extraordinario. Todavía recuerdo cómo un coche que acabábamos de alquilar en Estados Unidos, no sin toda una historia por detrás, pasó de ser un simple turismo a un descapotable a base de ir introduciendo códigos y códigos de descuento. En ese país desde hace años ir al supermercado con tus cupones es algo habitual y todas las marcas lanzan ofertas para impulsar las ventas. En los momentos en que vivimos, todo este tipo de formas de ahorrar son bienvenidas y las marcas han sabido adoptar Internet para hacer todavía más fácil el acceso.

La primera forma de conseguir ahorrar es mediante la propia aplicación de las marcas. Las primeros que las empezaron a ofrecer fueron las cadenas de comida rápida que tienen una sección de descuentos o cupones que podemos utilizar al realizar el pedido. Hamburguesas, pollo, pizza, menú del día o comida casera, de todo pero con ofertas que en ocasiones se personalizan y nos llegan directamente a nuestro teléfono. Pero los supermercados no se quedan atrás y han aprendido a utilizar también las aplicaciones ofreciendo su catálogo de ofertas y la gamificación. Cada vez que compras, si escaneas un código QR de la aplicación de tu teléfono vas acumulando descuentos o participas en un sorteo donde conseguir nuevos cupones para tu próxima compra. Además están empezando a proponer la opción de papel cero, gracias a lo cual tu factura va directamente a tu smartphone, donde la podrás almacenar y conectar a tus sistemas de contabilidad doméstica y saber exactamente cuánto gastas al mes. Oigo quejarse de las muchas aplicaciones que tenemos que instalar, pero de verdad que a partir de ahora todo girará alrededor de ellas y nuestro móvil, por lo que acostúmbrate cuanto antes a utilizarlas.

La otra estrategia de marketing que utilizan las marcas es la de enviarnos por correo o publicar en anuncios en la web códigos promocionales que en algunos casos pueden llegar a más del 40% de descuento en muchos productos. Utilizarlos es tan fácil como apuntar o copiar esa combinación de números y letras y escribirlo al final de realizar nuestro pedido por Internet. Normalmente antes de pasar a la página de pago, nos suelen indicar que si tenemos un código promocional lo escribamos en ese momento. En ocasiones permiten que nos ahorremos los gastos de envío, un dos por uno o un descuento en función del importe total. Como siempre, hay que leerse la letra pequeña ya que las ofertas están limitadas a un número de unidades o siempre avisan de la fecha de inicio y de final para poder incorporar ese descuento.

Pero si hay tantos descuentos y en sitios tan dispares, no podía ser que no aparecieran páginas web especializadas en recoger todos esos descuentos y ofrecernos desde el mismo punto todas las ofertas que hay en ese momento de las diferentes marcas. Tengo que citar el proyecto vasco cuponeaya.com que ha creado una página donde recogen los códigos descuentos de un montón de marcas. Este tipo de servicios son gratuitos y su modelo de negocio está en conseguir que las propias marcas sean las que les den una comisión gracias a que logran promocionar esos cupones y por tanto multiplican las ventas. Existen muchos sitios de ofertas, cupones, códigos descuento o promociones, solo tienes que poner estas palabras en Google y los vas a poder encontrar. No los desaproveches, para eso están.

@juandelaherran