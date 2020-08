Razones para subir fotos y vídeos a la nube

Es el momento en que más fotos hacemos. Vacaciones y verano son la mezcla perfecta para guardar monumentos, paisajes y momentos estelares. Con la llegada del smartphone, no sé si nos hemos convertidos todos en fotógrafos, pero es verdad que hasta el que nunca tuvo una cámara, ahora se dedica a sacar fotos. Aunque todavía muchos usuarios siguen queriendo guardar todos los vídeos y las fotos en la memoria de sus móviles, esto es un error teniendo en cuenta que tenemos muchos servicios de almacenamiento en la nube, algunos totalmente gratis, que nos permiten dos cosas. Tener una copia de seguridad, con lo que nunca perderemos nada en caso de extravío o rotura de nuestro móvil. Y la segunda, vamos a poder ver las fotos desde cualquier otro dispositivo como un PC o una SmartTV. Por tanto, si no tienes activado este servicio, entra en tu móvil, ponlo a funcionar y borra todas las fotos de la memoria del teléfono, así tendrás más espacio para tus apps.

Los usuarios de Apple tienen el servicio iCloud, con 5 GB de almacenamiento gratuito. Por supuesto, siempre puedes comprar más espacio. El servicio estrella es el de Google Fotos, del que disfrutan todos los usuarios de Android con almacenamiento ilimitado totalmente gratis. Es verdad que tiene un pequeño truco. Las fotos reducen su resolución a 16 MP y el vídeo a FullHD. Pero de verdad que esta pérdida de calidad es inapreciable para el 99% de los usuarios. Si necesitas la calidad original es por un trabajo profesional y por tanto deberás buscar algún servicio de pago o alguno de los gratuitos como Flickr, que permite tener hasta 1.000 fotos. Si tienes un móvil Samsung o Huawei y te registras con tus datos, vas a tener una nube de 15 GB y 5 GB respectivamente. Los clientes de Amazon Prime también disponen de un servicio incluido con su suscripción de almacenamiento de fotos ilimitadas que muy pocos usan.

Lo bueno de todos estos servicios es que una vez configurados van a almacenar en tiempo real todas las fotos o vídeos que vayamos haciendo, en la nube. Si en ese momento no disponemos de acceso a Internet o no permitimos al teléfono actualizar la nube con la tarifa de datos, en el momento en que el móvil detecta una conexión wifi, empezará a realizar la copia de seguridad. La mayoría de los servicios organizan las fotos de forma automática en carpetas según las fotos que vayamos haciendo o recibiendo. Si alguien te pasa una foto por WhatsApp o haces y retocas fotos con Instagram, estas quedan almacenadas en carpetas independientes. Pero quizás lo mejor de tener en la nube las fotos es que te va a resultar muy sencillo buscar una en concreto. No solo por la búsqueda por fecha, sino porque podemos buscar por lugares o por situaciones. Sin haber etiquetado nada, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de identificar si es una fiesta de cumpleaños, si es una visita a un zoo o incluso quiénes están en las fotos. Pero al ser un servicio privado, no estamos hablando de una red social, solo tú tienes acceso a todas esas fotos y esa información que se guarda sobre cada foto.

Cada día las tarifas de datos móviles se están abaratando, por lo que utilizar estos servicios en la nube que consumen datos cada vez se vuelven más populares, quizás sea el momento de mejorar y ampliar tu tarifa si le quieres sacar el máximo partido a las fotos que vas almacenando automáticamente cada día. Y si las compartes en Internet, recuerda que en ese momento pueden ser vistas por cualquiera.

@juandelaherran