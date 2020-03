El fútbol en las redes sociales. Keynetic

amazon ha comprado los derechos de emisión en Alemania de los partidos de la Champions League para el periodo entre la temporada 2020/21 y la 2023/24. Hizo lo propio el año pasado con los derechos en el Reino Unido. Estos movimientos en el mundo del fútbol le han supuesto un registro histórico de suscripciones al servicio Amazon Prime. Los derechos de emisión de la Champions League, suponen al año unos 3.250 millones de euros para la UEFA. Diferentes canales de televisión adquieren los derechos de forma individual en cada país. Pero, a algunos canales, les resulta complicado alcanzar audiencias mundiales para rentabilizarlo. Por ello, es normal que irrumpa Amazon en el sector, o que, según se ha podido saber en Financial Times, la UEFA esté planteando lanzar su propia plataforma online para la emisión de los partidos.

El Liverpool ha sido el primer club que ha abierto un canal de pago en Youtube. Tendrá dos niveles de suscripción: 0,99 €/mes o 2,99 €/mes, dependiendo a los contenidos que uno quiera acceder. Lentamente, pero Youtube va ganando en relevancia en lo que a ingresos de los clubes se refiere: el Liverpool es el primer club en ingresos, con unos 8 millones al año. Le sigue el FC Barcelona, con unos 5 millones de euros. Real Madrid y FC Barcelona han abierto su grupo privado en Facebook. La suscripción será de 2,5€/mes. Igual que en el caso de Youtube, dará acceso a contenido exclusivo.

El Manchester City ha anunciado su primera serie de dibujos animados (anime) sobre el equipo. Una nueva manera de conectar con las audiencias jóvenes, narrando una historia del crecimiento de las futuras estrellas en el equipo. Supongo que tratarán de emular ciertos éxitos del pasado como Oliver y Benji, que muchos y muchas vimos creciendo. Se llamará Sky Blue Academy. El contenido de la serie se focalizará en la importancia de desarrollar valores, disciplina, trabajo en equipo, etc. para poder llegar hasta la élite. Comenzará a emitirse en 2022, y estará dirigido a jóvenes entre ocho y once años a través de capítulos de veintidós minutos. Naturalmente, desde el origen, ya están pensando en qué política de publicación, licencia y merchandising tendrá. No se puede dejar de ingresar libra alguna.

El mismo club, el Manchester City, llegó a un acuerdo con Amazon hace ya un tiempo para narrar un documental sobre lo que ocurre dentro y fuera de los campos durante la temporada 2017/18. Un acuerdo de diez millones de libras de ingresos para el club citizen por el que los derechos de emisión para 200 países quedaron en manos de la plataforma Amazon. Esta, lo emite a sus clientes Prime. Este movimiento se produjo cuando se supo que Amazon y Facebook entraban de lleno en su interés por los derechos de la Premier League.

Este conjunto de noticias de empresas tecnológicas entrando en el mundo del fútbol responden a su interés por conectar y relacionarse con las audiencias más jóvenes. Se trata de esos perfiles digitales que nos vamos haciendo mayores. Es evidente ya a estas alturas afirmar que no vemos los canales tradicionales, y que nos relacionamos con los contenidos de manera diferente. Simplemente una anécdota para entender esto: en los niveles de suscripción que ofrece Youtube en su versión de pago, se ofrece la posibilidad de usar emojis (el de Klopp, el de Salah, etc.). Tenemos nuestra forma de hablar ahí a disposición.

El récord de Eliud Kipchoge tuvo casi cinco millones de vistas en YouTube. Cincuenta narradores virtuales en dicho canal emitieron para 200 países, hasta alcanzar los 2,6 millones de interacciones con el contenido. El eco mediático que tuvo el récord nunca hubiera sido posible sin las redes sociales: 40 millones de visualizaciones en las diferentes plataformas de redes sociales.

La complejidad del deporte y sus emisiones ha venido para quedarse. Será interesante ver cómo evoluciona todo esto para nuestros clubes vascos.