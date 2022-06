Paul Giamatti se incorpora a la serie '30 Monedas'

El actor estadounidense Paul Giamatti, ganador del Emmy y conocido por películas como American Splendor y Entre copas o series como Billions, se incorporará al reparto de la segunda temporada de la serie 30 monedas de Álex de la Iglesia, tal y como ha anunciado HBO Max.

Giamatti interpretará a Christian Barbrow, un multimillonario estadounidense del sector de la tecnología y los negocios, gurú de la ciencia, escritor de novelas de ciencia ficción y líder de una misteriosa "hermandad" que cuenta entre sus miembros con la élite mundial, de quien nadie conoce sus verdaderas intenciones.

De la Iglesia, director y cocreador de la serie junto a Jorge Guerricaechevarría, no ha escatimado elogios hacia el actor y ha expresado efusivamente su entusiasmo por este fichaje del que considera "uno de los mejores actores de la industria cinematográfica estadounidense. HBO me brinda la increíble oportunidad de trabajar con él. También me gustaría agradecer a su equipo que, afortundamente, conocía mi filmografía. Gracias por la confianza", destaca el director bilbaino.

Junto a Paul Giamatti se suma a esta nueva temporada Najwa Nimri (La casa de papel, Vis a vis) en un reparto encabezado por Miguel Ángel Silvestre (Sin tetas no hay paraíso, Sky Rojo), Megan Montaner (El secreto de Puente Viejo, La caza (Monteperdido, Tramuntana, Guadiana)), Eduard Fernández (La zona), Macarena Gómez (La que se avecina), Pepón Nieto (Los hombres de Paco) o Manolo Solo (La peste, La fortuna).

Locura en Pedraza

En la segunda temporada de 30 monedas, la acción comienza de nuevo en el pueblo de Pedraza, donde casi todo el mundo "está loco y encerrado en un psiquiátrico". Elena yace en coma en una oscura cama de hospital. Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, los protagonistas deberán enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme. Pero, ¿qué es del padre Vergara? ¿Ha muerto, junto con su archienemigo, el cardenal Santoro? ¿Dónde se esconden las almas torturadas?

Producida por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) para HBO Max, la segunda temporada de 30 monedas se encuentra actualmente en proceso de rodaje en localizaciones de España, Italia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.