La medida que piensa tomar Netflix para abaratar las suscripciones

Lo que ya era un rumor a voces, lo ha confirmado el CEO de Netflix, Teo Sarandos durante el festival de Publicidad de Cannes. El futuro de la plataforma de streaming incluirá anuncios publicitarios en la que parece ser una nueva oferta de suscripción.

La idea no es nueva, pero el descenso de suscriptores y la grave crisis posterior que ha llegado a afectar a su valor en bolsa, la ha vuelto a poner encima de la mesa. Lo que en realidad se plantea es una suscripción más barata que las hasta ahora existentes a cambio de emitir publicidad.

En España, de momento, hay tres planes de abono: el Básico, a 7,99 euros; el Estándar, a 12,99 euros, y el Premium, a 14,99 euros. La idea es añadir una cuarta tarifa, más barata, que incluya la emisión de publicidad.

El acceso a la plataforma Netflix está integrada en muchos mando a distancia de las televisiones. Foto: Pixabay

Según recogen algunos medios como The Hollywood Reporter, o el New York Times, Sarandos afirma haber puesto los ojos en esos espectadores que rechazan suscribirse por motivos económicos, por considerar las tarifas caras "y a los que no les importa ver anuncios", apuntó.

Por ello la ideas es crear un cuarto modelo de abonados, más barato pero que a cambio ofrezca anuncios. Eso sí, la emisión de esos anuncios no sería intrusiva ya que no interrumpiría la visión del programa o de los contenidos.

¿Cuándo llegarán los anuncios a Netflix? Al parecer no está todavía decidido, al menos públicamente, pero se espera que sea este mismo año.

Esta información ya se habría puesto en conocimiento de los trabajadores de la plataforma en una nota interna que podría haber trascendido algunos medios de comunicación. Al parecer sería en el último trimestre del presente año cuando empezaría la campaña, al menos en su modo de prueba.

La acusada pérdida de suscriptores a lo largo del presente año, unos 200.000 durante los tres primero meses de 2022 y de otros 700.000 por su retirada de Rusia por la guerra de Ucrania, además de la pérdida de valor de sus acciones en un 25 %, también a hecho que la empresa despida esta misma semana a 300 trabajadores en Estados Unidos y en Canadá.