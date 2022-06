Jokin y Eva, de sus inicios en 'MasterChef' a afianzar su relación fuera del programa 

Jokin y Eva se convirtieron en dos de los grandes protagonistas de la nueva edición de 'MasterChef', después de que surgiera el amor entre ellos en los fogones del 'talent' culinario de TVE, donde demostraron que estaban hechos el uno para el otro y su historia de amor sigue yendo viento en popa también fuera del programa, y es que desde que salieran del concurso no dejan de hacer planes juntos y presumir de lo enamorados que están.



La valenciana y el vasco no se separan ni un segundo y no paran de viajar a diferentes destinos y compartir experiencias juntos y es que parece que lo suyo va muy en serio.





JOKIN Y EVA AFIANZAN SU RELACIÓN

Los mensajes entre ambos, llenos de palabras, de cariño y amor, son cada vez más frecuentes entre ellos, en sus perfiles,, como la imagen que compartieron desdebesándose en un acantilado o desde otras ciudades comoAdemás,y hace poco E, mientras él aprovechaba la ocasión para enseñarle a su novia algunos lugares de ensueño.Eva calificó el viaje como, mientras que Jokin dedicó unas bonitas palabras a la pediatra: "No puedo estar más contento de tener a la mejor chica del mundo a mi lado", escribía el gestor financiero.del viaje para asistir al enlace de los amigos del vasco,, la ciudad de su pareja:, compartía entonces Eva con sus seguidores.Además,y en agosto, un destino emergente en Europa, lleno de montañas, lagos, playas y fortalezas medievales., mientras Jokin seguía luchando por el triunfo en las cocinas de TVE, y ella confesaba lo difícil que le había resultado guardar el secreto:, aseguraba.Cuando fue expulsada,Por el momento,, peroy están de lo más enamorados.