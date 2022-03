Marcelo revela el gesto más bonito que Sergio Ramos tuvo con él

Esta semana 'El Hormiguero' ha apostado por el mundo del deporte, si el lunes el piloto de Moto GP, Marc Márquez, era el protagonista, este martes le ha tocado el turno al fútbol y Pablo Motos ha recibido en el plató al capitán del Real Madrid, Marcelo.



El futbolista ha visitado el programa de Antena 3 para hablar de su carrera y su futuro.





"QUIERO RETIRARME EN EL REAL MADRID"

EL GESTO MÁS BONITO DE SERGIO RAMOS

lo que le concede el título de capitán del equipo.Llevavistiendo la camiseta blanca y se ha convertido encon loscon los que cuenta en su palmarés, entre ellosPablo Motos quiso saberen el que lleva prácticamente toda su vida.. Es cierto que puedes hablar un poquito más fuerte con el árbitro y no pasaría nada", comentaba el brasileño, que también desveló que,, tambiéncon un trabajo como el suyo.", decía el defensa.Sobre su futuro, el invitado de 'El Hormiguero' ha reconocido que", aunque tiene claro que todo tiene un fin y él tiene claro dónde quiere retirarse., pero no decido yo solo", ha asegurado, aunque, el de, del que se ha limitado a decir que "".tambiéndurante la entrevistaAmbosy, aunque ahora el sevillano forma parte del Paris Saint Germain, el de Río de Janeiro ha querido hablar de la excelente relación que siguen manteniendo ycuando aún eran compañeros de equipo.. Siempre le agradecí a él, pero nunca lo hablé en público.para mí fue, bueno, que aunque no tenemos mucha diferencia de edad", ha comenzado a contar Marcelo antes de confesar el bonito detalle del andaluz en un momento concreto de su carrera."Había un día que yo estaba muy nervioso.. Yo le dije que no. Había mucha gente", empezó a explicar sobre un momento que significó mucho para él., bueno, capitanes somos cuatro, pero él era el primero. Él. Yo creo que eso dice mucho.. Y yo desde aquí,", confesaba el actual capitán del club blanco agradeciendo públicamente a su amigo el gesto que tuvo con él.