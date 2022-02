'La que se avecina' pierde a una de sus estrellas

No hay quien pare a La que se avecina. Si bien el año pasado se anunció que la serie de Telecinco (y FDF) tocaba a su fin, poco después sus creadores rectificaron y aseguraron que la disparatada comedia seguirá al menos tres temporadas más (con ellas sumarán 15) pero en un nuevo edificio.

Ahora se van a retomar las grabaciones, pero entre los actores más queridos por el público va a faltar uno: Víctor Palmero, que deja la serie para centrarse en proyectos teatrales. El castellonense, de 32 años, que llevaba desde 2005 en Mirador de Montepinar, interpretaba a Alba Recio, la hija transexual de Antonio Recio y Berta Escobar que tiene que enfrentarse a la LGTBIfobia de su padre y que se acaba liando con medio edificio, haciendo incluso que el cura cuelgue los hábitos.

Alba Recio, siempre de la mano de sus cupcakes, se ha hecho un personaje indispensable en las últimas temporadas, con lo que su marcha ha impactado en gran parte de la legión de seguidores que tiene la serie. "Me he hecho adulto con La que se avecina y creo que necesito trabajar en otras cosas", explica el actor a Fórmula TV, pero no cierra la puerta definitivamente a la ficción de Mediaset. "No descarto que en algún momento Alba pueda volver, porque he sido muy feliz".

El actor Víctor Palmero y su personaje, Alba Recio. Fotos: Telecinco

Víctor Palmero es consciente de que abandona una serie con un público muy fiel en su mejor momento. "Siempre acojona dejar una serie de éxito, pero ha sido una decisión consensuada. Pese a que me duele, no somos funcionarios y los actores necesitamos evolucionar, y me apetecía hacer un cambio".

Faltará Víctor Palmero en esta 13ª temporada y no se sabe si participarán o no otros dos de los personajes míticos, ya que José Luis Gil, que da vida a Enrique Pastor, se recupera de un ictus y Cristina Medina, Nines Chacón en la serie, está en tratamiento de un cáncer. Meses antes estuvo en la UCI Jordi Sánchez (Antonio Recio) por coronavirus, pero felizmente ya se encuentra recuperado.