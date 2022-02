La aplaudida reflexión de Antonio Banderas sobre el éxito y el ego en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' ha dado el pistoletazo de salida a una nueva semana de entrevistas recibiendo a Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez.



Los actores han acudido al plató de Trancas y Barrancas para presentar su nueva película, 'Competencia Oficial', que llegará a los cines el próximo 25 de febrero, una sátira sobre el mundo del cine que gira y reflexiona entorna a los egos.



Los tres han hablado de su nuevo proyecto y han contestado a las preguntas de Pablo Motos, aunque Banderas se ha convertido en el protagonista absoluto de la noche, sobre todo gracias a su aplaudida reflexión sobre la percepción del éxito en diferentes países.





ANTONIO BANDERAS, INVITADO DE PLATINO

.@antoniobanderas nos cuenta la trama de 'Competencia Oficial', la nueva película que protagoniza junto a Oscar Martínez y @PenelopeCruzOfi #BanderasCruzMartínezEH pic.twitter.com/xMHDw7IMeY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 21, 2022

UNA APLAUDIDA REFLEXIÓN

"NO ESPERAMOS GANAR EL ÓSCAR"

Las anécdotas más estrafalarias que le han pasado a @PenelopeCruzOfi, @antoniobanderas y Oscar Martínez #BanderasCruzMartínezEH pic.twitter.com/yUeLk89Yy7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 21, 2022

El presentador del espacio de Antena 3 ha querido dar comienzo a la entrevista entregando la, por sus numerosas visitas al programa."Me vais a perdonar, pero está", comenzaba Motos dirigiéndose a Penélope Cruz y óscar Martínez, "Como veníais vosotros dos, no lo quería hacer, pero", contaba el de Requena, algo que ambos invitados confirmaban.. Él ya venía con eso", decía Martínez, mientras Penélope también lo afirmaba: "".", bromeaba Banderas y el presentador le seguía el juego aseguraba que la tarjeta daba algo mucho mejor, "", decía con humor.A raíz del tema de la película que iban a presentar a 'El Hormiguero', 'Competencia Oficial', Pablo Motos lanzaba una interesante pregunta a los tres actores: "".Fue entonces cuandose adelantó a sus compañeros y"Lo del ego es un tema muy difícil", empezaba su intervención el andaluz.. Esas constantes son losy los. Cuando tienes un. Cuando tienes un. En realidad,. Estamos muy expuestos. No tocamos instrumentos, no pintamos, no escribimos libros.. Que no has sabido responder frente a una situación".Además, siguiendo con la conversación, el protagonista de 'La leyenda del Zorro'. Desgraciadamente, no lo he notado tanto en otros países. E. Eso de si ha tenido éxito es porque ha hecho algo por detrás que no conocemos", explicó.Además del ego y el éxito,de su marido,Pablo Motos quiso felicitar a la actriz madrileña por su nominación y le preguntó qué se sentía al estar nominada al premio más importante del cine al mismo tiempo que tu pareja.. Nosotros somos los primeros sorprendidos", admitía la protagonista de 'Madres paralelas' que añadía que "", aunque ha asegurado que aun así quieren celebrar por todo lo alto sus nominaciones.", aseguraba Penélope, que tendrá que esperar hasta el próximopara descubrir si su nombre o el de Bardem están dentro del sobre que anuncia el ganador de la estatuilla más deseada del mundo de la interpretación.