Ana Obregón en 'Mi casa es la tuya': "Yo me perdono la vida todos los días"

Este lunes, 21 de febrero, Bertín Osborne volvía a Telecinco con una nueva temporada de su exitoso programa de entrevistas, 'Mi casa es la tuya', y con Ana Obregón como protagonista de la primera entrega.



La presentadora ha concedido a Bertín su primera entrevista en televisión tras la muerte de su hijo Aless hace casi dos años.



Ambos han recordado juntos los duros momentos por los que la bióloga ha pasado en los últimos tiempos, aunque también ha habido tiempo para los buenos recuerdos y algunas sonrisas.





UN VESTIDO CON HISTORIA

EL CAPÍTULO MÁS DIFÍCIL DE SU VIDA

UNA COMPLICADA ESTANCIA EN ESTADOS UNIDOS

ALESS SONRIÓ HASTA EL FINAL

LA GRAN EXCLUSIVA DE BERTÍN OSBORNE

El equipo de 'Mi casa es la tuya' se ha desplazado hasta Marbella, dóndelos ha recibido sentada en la playa, el lugar en el que se refugia los fines de semana buscando el contacto con la naturaleza y ha confesado estar nerviosa ante lo que ha calificado como, algo ante lo que el presentador ha intentado animarla y ha admitido que a él también lo rondaban los nervios.Para una ocasión tan especial como está, Ana escogió un vestido con una gran historia detrás.La madrileña, un diseño de color negro que, tal y como ella misma explicó esRespecto a la entrevista que acababa de dar comienzo, Obregón admitió que aunque era complicado"tengo que hacerlo.y contigo, que te conozco de toda la vida y te quiero un montón. Quizás es la entrevista más difícil de mi vida. Quizá también es la tuya. Pero abrirme contigo estoy encantada"se ha abierto en canal y ha contadoa,a causa del cáncer y cómo vive actualmente el duelo por él.La actriz desveló que tras el fallecimiento de Alessy llegó a perder el habla."El mundo se paró.o. Ya está.estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos...", explicaba.Además, también: "Creo que ha sido. Estuve despierta mirándole mientras dormía", recordó y desveló que en un primer momento les dijeron tanto a ella como a Alessandro Lecquio que podría ser benigno, pero el resultado de la biopsia que le realizaron terminó con esa esperanza."Fueron diez días tremendos porque es como esperar tu sentencia de muerte.".Fue entonces cuandopara que se sometiera a una terapia que aún no había llegado a España., pero tanto él como su madre tuvieron que enfrentarse a algunos contratiempos que nada tenían que ver con la enfermedad, como cuando los echaron de un hotel porque habían sobrepasado el plazo máximo de estancia, tres semanas.Al final, recibieron una gran noticia,, dónde tras algunas sesiones de quimio les dieron la noticia de que el joven estaba curado.Sin embargo,, los mismos que la enfermedad tardó en reaparecer: "Ahí fue cuando él un día me dice. Fue la única vez que le vi que se vino un poco abajo", contaba la bióloga.Ana también le contó a Bertín Osborne cómo vivió los últimos días de su hijo.Cuando reapareció el cáncer volvieron las sesiones de quimioterapia, sin embargo,y los médicos tuvieron que anunciarles que no podían hacer mucho más.Cuando Aless ya no podía comer ni moverse l, pero n"Aless siempre me quería tener cerca porque le daba seguridad. Cómo sufrió, joder", recordaba Obregón y destacaba que su hijo sonrió hasta el final.", decía la presentadora que relató el día más duro de su vida, la muerte de Aless."Estaba duchándome para irme corriendo al hospital.", ha relatado la presentadora. Pero, a pesar de todo, "".".Aunque la entrevista ha sido, sin duda, la más difícil de la carrera de Ana Obregón,y las conversaciones menos trascendentales.durante el programa un gran secreto del mundo del corazón,cuando eran jóvenes.El presentador ha desvelado sin tapujos la noticia, que nunca se había hecho pública y ha confesado que "".No obstante, ambos aseguraron que tras ese tiempo", contó el andaluz.