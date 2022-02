Morad habla del racismo en 'Lo de Évole': "No puedo coger el metro, la gente se coge el bolso o se levanta"

Jordi Évole ha estrenado este domingo, 20 de febrero, su nuevo programa, 'Lo de Évole', en La Sexta y ha recibido a su primer invitado, Morad.



El público ha sido quién ha decidido el nombre del protagonista de esta primera entrega, votando entre las tres opciones ofrecidas por el formato televisivo.



Las tres opciones eran la escritora de novela erótica, Megan Maxwell, el deportista Gervasio Deferr y el rapero Morad.



El cantante está muy de moda y no para de triunfar especialmente entre los jóvenes, por lo que su nombre obtuvo la mayoría de los votos convirtiéndose en el protagonista del estreno de 'Lo de Évole'.





SUS INICIOS EN LA MÚSICA

¿CUÁNTO GANA MORAD?

Tiene +550 millones de plays en YouTube.

Se disputa el trono con Rosalía y Aitana.

LA OFERTA QUE RECHAZÓ

El que no tenía que estar en el 'star system' y se ha colado.

El que triunfa en los márgenes del sistema.



LO PEOR DE TODO: EL RACISMO

ha supuesto también, ya que estaen el medio y ha contado su historia, desconocida para la gran mayoría de la audiencia.El cantante ha querido empezar su intervención explicando sus inicios en el mundo de la música y como ha llegado a ser uno de los artistas más seguidos en la actualidad.Morady ha dejado claro que para él su gente es lo más importante, de hecho, en ellos se gastó todo lo que ganó durante su primer tour."Yoporqueconmigo y un amigo mío estaba en busca y captura y no podía coger un vuelo y cogimos una furgoneta., eran nueve habitaciones de hotel, nueve comidas, me dije que", contaba la estrella del rap a Évole de aquel primer contacto con la industria.quiso saber más acerca de la carrera musical del cantante y le preguntó, ya que, por el momento, no cuenta con un disco físico en el mercado.El artista explicó quey desveló la cifra aproximada que gana por las reproducciones de sus canciones, un número que consiguió dejar boquiabierto al periodista catalán."No sé una cifra exacta, pero, más que un futbolista de primera división en un año.. De YouTube, Spotify, los bolos que hago", confesaba Morad, que admitió que al principio tuvo que enfrentarse a algunos problemas cuándo empezó a ganar dinero con su música."Yo, nunca había cotizado en mi vida. Los bancos,, no sabía explicarme, ellos no me entendían, decía que ganaba el dinero en la música y me decían 'pírate de aquí'. Fui a todas las sucursales del barrio,, pero en Sant Feliu, a tres pueblos de aquí", relataba sobre sus duros inicios.durante toda la entrevista cony es que además de la gran suma que gana al año, el rapero también le confesó al conductor del espacio televisivo que, y explicó los motivos por los que decidió no aceptarla, entre ellos por qué creía en sí mismo."En verdad", comenzó contando el protagonista y explicó que ", una persona de Sony España y me quisieron firmar. Esos eran mis principios, no llevaba ni tres canciones", destacaba y desvelaba la cifra exacta que le ofrecieron, 60.000 euros,"porque yo sabía que".A pesar de lo que pueda parecer,dejó claro en su paso por 'Lo de Évole' quey puso especial énfasis enque vive en primera persona cada día., no sé, que vosotros lo notáis y nosotros no sabemos que estamos siendo racistas.", le, y el cantante no dudó en explicarlo lo mejor que pudo poniendo algunos ejemplos.", destacó y confesó que en alguna ocasión incluso le han parado por la calle pensando que iba a robar algo cuándo solo caminaba tranquilamente.Unos comportamientos irracionales que la sociedad debe trabajar y mejorar.