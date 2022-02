Cristina Pardo se enfrenta a Tezanos: "No presuponga lo que  pienso yo"

Tras las elecciones de Castilla y León, el programa vespertino de La Sexta, 'Más vale tarde', conectaba en directo con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, para comentar junto a los presentadores los resultados de los comicios en la comunidad autónoma.



Las votaciones dieron como resultado la victoria del PP, aunque sin margen suficiente para depender solo de sí mismo y poder formar un gobierno regional.



Sin embargo, la encuesta que el CIS, liderado por Tezanos, había realizado antes de las elecciones daba como ganador al Partido Socialista, una cuestión sobre la que Cristina Pardo quiso preguntar a su entrevistado.





EL ENCONTRONAZO DE CRISTINA PARDO CON TEZANOS

IÑAKI LÓPEZ TAMBIÉN CUESTIONA A TEZANOS

La presentadora deexistente entre la encuesta que él había realizado y los resultados finales de la votación, mientrasintentaba cortar la pregunta dey ella se veía obligada a emplear un tono algo duro para poder terminar su exposición."Perdone, perdone, déjeme que termine la pregunta.que en un sondeo respetado y respetable. Por eso, en primer lugar,".La pregunta de la conductora no fue bien recibida porqueasegurando que "", le espetaba aque no se lo pensaba dos veces a la hora de pararle los pies al invitado y aseguraba "perdone, sí, pero".entonces ene insitió en que "Acaba de decirme que es motivo de chanza. No,. Además, en el ámbito académico, estos debates son falsos. No son debates reales.Continuamente.y colaborando en el CIS. En el CIS no existe ese debate".escuchaba al entrevistado ypor parte de Tezanos."Señor Tezanos,. Que si no hemos dado bien el dato, que si yo creo que es motivo de chanza...", mientras el profesor echaba balones fuera y aseguraba que esa no era su función en ese momento: "Perdóneme, ¿usted quiere que debatamos sobre esto en un ambiente público neutro y equilibrado? Pues yo lo debato en cualquier momento, pero".salió en defensa de su compañera yque había cometido en encuestas anteriores."Nos mandan datos nuestros compañeros de 'La Sexta Columna' y, efectivamente,, que sacó más de los que la encuesta le daba. Y", exponía durante la entrevista haciendo que el invitado perdiera los nervios y afirmara que "¡A ver si puedo hablar!. El CIS hizo en ese caso tres encuestas y hay publicaciones sobre eso. Hicimos una preelectoral, sin horquillas, porque Madrid es un distrito único. Salió el PP desde el primer momento con 59 escaños. En las dos siguientes encuestas, en la 'flash' y la metodológica, se afinaron los resultados".Mientras Tezanos se sentía atacado por el presentador vasco,protagonizadas por el profesor como. Ante la falta de argumentos del invitado, la intervención terminó con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas asegurando que los presentadores lo estaban acosando.??"Perdone,Están ustedes cargando el derecho de la prueba.", afirmaba rotundo.