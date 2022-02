Lali Espósito desvela la incorporación 'estrella' de la nueva temporada de 'Sky Rojo', Rauw Alejandro

Lali Espósito visitaba este miércoles 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos acerca de sus últimos éxitos musicales, 'Disciplina' y 'Diva', así como de la serie con la que triunfa en Netflix, 'Sky Rojo'.





La cantante argentina ha entrado al plató de Trancas y Barrancas, mientras Pablo Motos indicaba que ya empezaba el programa por todo lo alto con el baile."Yo acabo de ver una coreografía de inicio que no le envidia nada a mi coreografía de 'Disciplina'", decía la de Buenos Aires sobre la danza que realiza el equipo del espacio televisivo al inicio de cada entrega, y, que ya reconoció este martes ante Tom Holland que el baile no es su fuerte., anunciaba la actriz mientras el conductor se animaba a seguir los pasos de la coreografía.Una vez sentados,y ha explicado por qué el videoclip de la canción tiene una temática sado: "Hay gente que estudia escuchando 'Disciplina', gente que hace gimnasia... Hay de todo.", indicaba."Yo creo que. Creo quey esto es una fantasía de lo que nos gustaría ser y no nos atrevemos a decir ni a hacer", opinaba la intérprete.Siguiendo con la temática de las relaciones y las fantasías,: "Me parece un tipo de relación que va con mi idea de ser lo más honesta posible a medida que voy creciendo", explicaba y añadía: "Yo. Yo estoy aprendiendo y estaré siempre aprendiendo cómo relacionarme con los demás, peroal otro".Además, también ha querido resaltary ha confesado que, para ella, lo primero es mucho más importante: "Una cosa es ser leal y otra cosa es ser fiel, que son cosas muy distintas., al menos en mi humilde experiencia,, con la que quiero compartir, pero no mentirle ante otras cosas que me pasan en mi individualidad y que no tienen que ver con él".No todo iba a ser música en la visita de Lali Espósito a 'El Hormiguero'., y actualmente triunfa en Netflix con la serieque ya tiene en marcha su tercera temporada.. Yo leo el guion y les digo 'pero saben que lo tenemos que hacer nosotros, yo con mi metro cincuenta...'. Es una serie muy cañera, pero es la gracia de la serie", comentaba Lali Espósito sobre la ficción en la que se encuentra inmersa y ha confirmado el fichaje 'bomba' de esta última temporada de la serie: "en esta tercera temporada€", comenzaba a decir la argentina, antes de desvelar el nombre de la estrella que aparecerá en 'Sky Rojo': "En exclusiva, en 'El Hormiguero', les cuento a los fans de 'Sky Rojo' que'", aseguraba Lali.La bonaerense, sin embargo, ha sabido cómo gestionar su popularidad en internet para que no se le suba a la cabeza: "y eres más inteligente que los demás. Intento que no me coma la idea porque no me siento apta para opinar de todo y a veces te puedes confundir con ese poder que la gente te da. Yo s", explicaba Lali.Además, desvelabaque protagonizó junto a, uno de sus muchos seguidores en Instagram: "en las 'stories'. O sea, lo que ve todo el mundo y lo que ve la gente que tú eliges que lo vea. Yo tengo 'Mejores amigos' porque tengo un humor ácido y no quiero ofender a nadie ni que nadie diga 'qué le pasa a esta loca'. Entonces. Me dio cosa que lo viera porquetodo el rato", confesaba y lanzaba un mensaje al futbolista del PSG: ". Si piensas que no estoy bien tienes razón, pero", bromeaba la invitada.