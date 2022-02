La serie británica 'Victoria' llega a las sobremesas de La 1

Una nueva serie llega hoy miércoles a las tardes de La 1. Victoria, una producción estrenada en 2016 en la cadena ITV que narra la historia de la reina que cambió el rumbo de Reino Unido en el siglo XIX. Protagonizada por Jenna Coleman y Tom Hughes, tomará el testigo de Dos vidas, que dejó de emitirse ayer debido a los bajos resultados de audiencia obtenidos.

Victoria combina la historia, el drama y el amor en sus tramas y sumerge a la audiencia en la monarquía británica del siglo XIX, concretamente en el ascenso al trono de la joven Victoria en 1838 y cómo sus innovadoras decisiones llevaron al país a una época única: el esplendor del Imperio Británico. Las tres temporadas de la serie reflejan la vida de la monarca más famosa de la Historia y figura clave de la historia universal del siglo XIX: rediseñó el mapa del mundo y se atrevió a desafiar los convencionalismos de la época por su amor con el Príncipe Alberto.

UNA HISTORIA ÚNICA



La trama comienza con la noticia de la muerte del rey Guillermo IV. Sin descendencia, la heredera al trono es su sobrina, Alexandrina Victoria, que vive totalmente protegida en Kensington por su madre y con la única compañía de su amigo Dash.

Con tan solo 18 años recién cumplidos, se convierte en la reina Victoria, y la joven adolescente busca su independencia en el Palacio de Buckingham, donde decide trasladarse. Decidida y con las ideas claras, muchos no la ven capacitada para reinar, pero gracias a su determinación consigue ganarse a todos.

La actriz encargada de dar vida a Victoria es Jenna Coleman (Doctor Who, Capitán América: el primer vengador). Junto a ella, Tom Hughes (La espía roja), que interpreta al esposo de la reina, el Príncipe Alberto. Completan el reparto de la serie Rufus Sewell (The Holiday, El ilusionista), como el Primer Ministro Lord Melbourne; Nigel Lindsay (Safe, Four lions), como Sir Robert Peel; David Oakes (Los Borgia, Los pilares de la tierra) como el príncipe Ernesto; Catherine Flemming, duquesa de Kent; Daniela Holtz, la baronesa Lehzen; y Alex Jennigs, Rey Leopoldo.

Victoria viene a sustituir a Dos vidas –una producción original de Televisión Española, de emisión diaria, producida por Bambú Producciones, y protagonizada por Laura Ledesma y Amparo Piñero– que dice adiós solamente un año después de su estreno.