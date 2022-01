Los finalistas de Benidorm Fest prometen sorpresas esta noche

Rigoberta Bandini, Chanel, Tanxugueiras, Rayden, Xeinn, Blanca Paloma, Gonzalo Hermida y Varry Brava, los 8 finalistas de Benidorm Fest, han prometido mejoras y "alguna sorpresa" en la final que decidirá el representante español en Eurovisión 2022.

"Lo de la semifinal fue una fiesta; yo me olvido de las pantallas y para mí es un concierto, pero tengo ganas de mejorar las cosas que se pueden mejorar, que son muchas", afirma Rigoberta Bandini, la máxima favorita con su canción Ay mama. La intérprete insiste en la simbología de la canción y los elementos escénicos: "Esa simbología era importante. Lo importante ha sido nuestra presencia, nuestra emoción... y la teta era la guinda final, un elemento más para acabar de emocionarse". Chanel, la otra gran aspirante al triunfo final tras su aplaudida clasificación en la primera jornada, promete "sorpresas" para su actuación de hoy. "Será lo del miércoles con un puntito más", ha anunciado la intérprete de SloMo.

Tanxugueiras, que puntualizan que quieren insistir en la realización de televisión, para que se vean cosas de su propuesta que se perdieron en su momento. "Sabemos que los gallegos van a estar dándolo todo", anticipan sobre la "fuerza" de su tierra, que se volcó en el televoto del miércoles y las convirtió a ellas y su Terra en las más votadas por la audiencia.

felices por participar

Todas ellas lanzan un mensaje en contra de la "toxicidad" en redes, las críticas y la polarización del público en torno a sus propuestas. "Yo ya no abro Twitter porque es horroroso. Entre nosotras nos admiramos", señala Bandini, en línea con Chanel: "Esto es un festival sobre la canción. Para gustos, colores. No hay que desmerecer a nadie, ni faltar al respeto". El trío de pandereteiras también insiste en este punto: "Somos mujeres con el mismo mensaje de empoderamiento e inclusión".

"Con la presión del publico ha sido mucho mejor. No se nos va olvidar en la vida la emoción y la sensación de formar parte de esto", afirmaban Varry Brava tras la primera semifinal con su Raffaella. Y para Blanca Paloma, pasar a la final con Sueño de agua es "un sueño inesperado y una gran oportunidad": "Es muy emocionante. Es un doble estreno: mi primera puesta en escena para mí y la canción", ha señalado.

Rayden, reconoce que es "muy bonito formar parte de esto. Llevamos trabajando mucho tiempo en la puesta en escena y solo había que dejarse llevar y conectar con el público", explicaba feliz tras su resultado con Calle de la llorería. Gonzalo Hermida era el más sorprendido de los finalistas, ya que no pudo actuar en directo debido al covid: "No tenía ninguna expectativa, pretendía emocionar con mi directo. Pero creo que hicimos un buen trabajo previo. Me parece un éxito personal haber traspasado la pantalla con el videoclip". Xeinn, por su parte, daba "gracias por este festival que es pura cultura. Soñé con llegar a la final, y es un placer. Estoy súper contento".

Ante las suspicacias porque el gaditano pudiera clasificarse con un videoclip, cuando RTVE prohibió el uso de "autotune" en la actuación de Luna Ki, la corporación se ha limitado a señalar que "las bases ante notario" recogían ese supuesto "por enfermedad". Ayer se le realizó una prueba que resultó positiva y hoy se le repetirá. En paralelo se está "en conversaciones con autoridades sanitarias para analizar el escenario y qué se puede hacer sobre su participación en la final".

El orden de actuación de esta noche será el siguiente: Empezará Rayden con Calle de la llorería, al que seguirán Tanxugueiras y su Terra, Varry Brava serán terceros con Raffaella, y Chanel cuarta con SloMo. Les seguirán Rigoberta Bandini con Ay mama, Xeinn con Eco, Gonzalo Hermida con Quién lo diría y cerrará Blanca Paloma con Secreto de agua.

Será Blas Cantó, el representante de 2021, quien entregue el "micrófono de bronce" a su sucesor o sucesora, en una gala con "muchas caras conocidas del mundo de Eurovisión", como Pastora Soler, que será una de las artistas invitadas para actuar junto a Nia y Nyno Vargas.

La segunda semifinal, el jueves, fue seguida por más de 1,7 millones de personas.