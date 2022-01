Fans de Ana de Armas demandan a Universal tras cortar su participación en 'Yesterday'

Ana de Armas es una de las actrices más queridas, su salto a Hollywood ha sido todo un éxito y parece que sus fans la adoran, hasta tal punto, que algunos estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por ella, incluso demandan a uno de los estudios de cine más famosos del planeta, Universal Studios.





FANS DE ANA DE ARMAS DEMANDAN A UNIVERSAL

LAS RAZONES PARA NO INCLUIR A ANA DE ARMAS

, tras su decisión de eliminar del montaje final, de la película musical 'Yesterday', las imágenes en las que aparecía la actriz cubana.en las que interpretaba a Roxanne, uno de los intereses amorosos del protagonista. De Armas compartía escena con el personaje principal, mientras él le dedicaba una serenata al ritmo de 'Something', pero finalmente esta secuenciaDebido a ello, según 'Variety,el pasado viernes, y alegaron que fueron engañados para alquilar la película en 'Amazon Prime Video', por 3,99 dólares, antes de descubrir que su actriz favorita no aparecía en ella.Los demandantesy piden, al menos,, se puede leer en la demanda presentada.De acuerdo con 'Variety', por el momento,al respecto., interpretado por Himesh Patel, que, tras un apagón televisivo, se convierte en una estrella mundial al ser la única persona que recuerda a los 'Beatles' y empieza a interpretar sus canciones para hacerse famoso., algo que, al parecer, no entusiasmaba demasiado al público., Richard Curtis,en declaraciones a 'CinemaBlend', en 2019, año en el que se estrenó la película,: "Ese fue un corte muy traumático, porque ella estaba brillante. Quiero decir, realmente radiante", explicó el cineasta y aclaró que era una de sus escenas favoritas: "Sabes,", zanjó el asunto por aquel entonces.