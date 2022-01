Este actor de 'La casa de papel' quiere boxear en el nuevo evento de Ibai Llanos

Nadie puede negar que juntar 'La casa de papel' con Ibai Llanos es una garantía de éxito seguro.



Ibai Llanos ha conseguido que su popularidad no pare de crecer en los últimos meses. Empezó como 'streamer' y comentarista de videojuegos en Twitch, pero con el tiempo se ha convertido en millonario gracias a sus vídeos y sus directos y, además, ha sabido reinventarse y tocar otros ámbitos en los que también ha triunfado.



Se ha asociado con Gerard Piqué, ha conseguido entrevistar a Leo Messi cuándo ningún periodista deportivo lo consiguió, algo que levantó bastantes suspicacias hacia el 'streamer' por supuesto intrusismo profesional, y el pasado mes diciembre volvió a triunfar de la mano de Ramón García, junto a quién presentó las Campanadas en su canal de Twitch.



Junto al presentador vasco también dejó caer la posibilidad de recuperar el programa más icónico de García, el 'Grand Prix', aunque con una versión renovada y a través de la plataforma de streaming en la que Llanos se siente como pez en el agua, sin embargo, esa idea aún no tiene fecha fijada para hacerse realidad.



Lo que sí la tiene es la 'Velada del año II' que Ibai Llanos ha anunciado para el próximo verano, un evento que ya convocó a numerosos 'streamers' y youtubers en su primera edición y que este año podría contar con un invitado inesperado.



Uno de los actores más queridos de 'La casa de papel' ha visto el anuncio del vasco y no ha dudado en ofrecerse para participar en el evento.





JAIME LORENTE QUIERE BOXEAR EN LA 'VELADA DEL AÑO II'

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — jaime lorente lopez (@jaimelorente) January 21, 2022

Candidatura presentada oficialmente ?????????????? — jaime lorente lopez (@jaimelorente) January 21, 2022

de la 'Velada del año',que eran retransmitidos a través de su canal de Twitch, dónde Ibai narraba los intercambios de golpes entre los contrincantes.. Eso es lo que debieron de pensar algunas de las celebrities de diversos ámbitos que spara participar en el evento de Llanos,, el actor que da vida a Denver en 'La casa de papel'.El protagonista de 'El Cid'al 'streamer' le. Al parecerpara formar parte de la 'Velada del año II', en el segundo,, escribía el actor junto a varios emojis de guantes de boxeo., y teniendo en cuenta el nivel de popularidad del organizador y los participantes