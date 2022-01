Plataformas: un enero con drama, comedia y animación

La pandemia nos ha hecho adictos a las series televisivas. Los espectadores cada vez son más exigentes y las plataformas digitales están dispuestas a brindar la oportunidad para que el aburrimiento puntúe a cero. En este reportaje se hace una aproximación a lo que va a llegar a lo largo de este mes. No está todo, sería imposible, pero sí lo más representativo de las historias que vamos a poder ver en las próximas semanas. Hay placer para los amantes de todo tipo de genero. Nadie se va a quedar sin ver lo que más le gusta y sin tener productos para elegir.

El formato thriller es el que más abunda, pero también hay espacio para el drama o la comedia, algunas destinadas a la población juvenil. También la animación tendrá un hueco especial. Las temáticas son variadas. Abordan la fantasía, el mundo de los superhéroes, el universo de la economía, el deporte está representado a través de una docuserie sobre el entrenador del Atlético de Madrid. Están presentes los problemas de los más jóvenes cuando se enfrentan a una realidad como el autismo.

Las plataformas, que entraron en España, primero con timidez y luego con una fuerza imparable, hace algo más de cinco años, han cambiado la mentalidad de los espectadores a la hora de consumir historias de ficción tanto en formato de cine como de series. La posibilidad de descargar una historia de un número determinado de capítulos y verla de golpe o de forma dosificada, según gustos y criterios, ha convencido a muchos que se han abonado al sistema de visión en streaming.

También plantean la posibilidad de un consumo personalizado. Las plataformas no están sujetas a contentar a un público masivo. La ventaja de acceder a productos que se ajusten a gustos más personalizadoa ha disparado el número de adictos a este sistema de ver la televisión de una forma diferente.

El 53% de los hogares con Internet de España consume contenido en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Movistar+ y Amazon Prime Video, según datos del panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según análisis realizado por Barlovento, Netflix arrasa, pero HBO es la que más crece y Amazon es líder entre los espectadores de 45 a 54 años. Cada español gasta de media 39 euros al mes en TV de pago, siendo los mayores de 70 años el grupo que más invierte en estos servicios con 53 euros mensuales. Solo el 8,9% de los encuestados asegura no gastar nada en plataformas de streaming.



Amazon: comedia, drama, animación y docuserie deportiva

La plataforma ha dejado para finales de enero tres estrenos y un retorno: As we see it, This is us, Vox machina y Simeone: vivir partido a partido. Durante el último trimestre de 2021 ha ofrecido una parrilla atractiva y llena de historias de todos los géneros. Mientras se prepara para la promoción más importante del canal, El señor de los anillos, va introduciendo en su catálogo títulos de ficción y la serie documental sobre el entrenador del Atlético de Madrid.

'As we see it': es una serie que mezcla el drama y la comedia. Sigue la historia de tres compañeros de piso que rondan la veintena y tiene autismo. Ellos luchan por conseguir un trabajo, hacer amigos y enamorarse. Esta serie dirigida a los espectadores juveniles está protagonizada por: Rick Glassman, Albert Rutecki y Sue Ann Pien.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.

'This is us': la quinta temporada regresa el día 27. Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca Pearson (Mandy Moore) son un matrimonio a punto de tener trillizos. Kevin (Justin Hartley) es un actor de moda que, a sus 36 años, atraviesa una crisis personal. Kate (Chrissy Metz) es una chica obsesionada con adelgazar. Por su parte, Randall (Sterling K. Brown) ha encontrado lo que llevaba buscando desde hacía mucho tiempo: a su padre biológico. La pregunta es: ¿qué tienen en común estos cinco personajes?

'Vox machina': es una serie de animación que sigue a un grupo de aventureros de segunda, en su búsqueda por salvar al reino de monstruos aterradores y fuerzas mágicas oscuras. A lo largo de la primera temporada que llega el dái 28, los personajes se enfrentarán a gigantes no muertos, derrocarán a un siniestro mago necromántico y confrontarán una ponderosa maldición que se ha consolidado dentro de su propio grupo.

'Simeone: vivir partido a partido': esta docuserie muestra las diferentes caras de Diego Simeone, exfutbolista y longevo entrenador del Atlético de Madrid. Vida privada y profesional se mezclan en los capítulos que emitirá Amazon y que aún no tienen fecha de estreno definitiva.



Disney+: Animación violenta, cine fantástico y serie con humor

Disney+ pone a disposición de sus abonados todo su catálogo más clásico. Pero también lo salpica de novedades tanto en productos cinematográfico como en series. Hay títulos que los espectadores esperan con impaciencia y la cadena se ha puesto las pilas para competir con sus rivales y para no pedr cuota de mercado en un negocio cada vez más difícil

'Eternals': Se estrena el miércoles y es una película de la factoría Marvel. Sigue a un grupo de héroes de más allá de las estrellas que han protegido la Tierra desde los albores del hombre. Cuando unas criaturas monstruosas llamadas Desviantes, que se creían extintas para siempre, regresan de forma misteriosa, los Eternos se ven obligados a reunirse para defender a la humanidad una vez más.

` 'Queens' está basada en hechos reales.

Llega el día 19 y está basada en hechos reales. Cuatro mujeres de 40 años se reúnen para tener la oportunidad de recuperar su fama y recuperar la arrogancia que tenían como las Nasty Bitches, su grupo de los 90 que las convirtió en leyendas del mundo del hip-hop.

'Marvel: Hit-Monkey': Es una serie de animación para adultos. Es violenta. Un mono asesino quiere vengar la muerte de su amigo humano. Descubre quién es Hit-Monkey. Se estrena el día 26.

'Grown-ish': Es una serie de carácter juvenil que habla de la transición entre la adolescencia y la juventud. Zoe abandona el nido familiara para ir a la universidad. Un viaje atractivo que pronto muestra con humor la realidad. Se estrena el día 26.



AMC: dos series para sentir emociones intensas y disfrutar

Los canales del grupo AMC también despiertan a 2022 con nuevas propuestas.

'Nadia': El lunes 17, a las 22:10 horas AMC estrena en exclusiva y con doble episodio de esta serie de acción protagonizada por Victoria Isakova, que sigue la historia de una mujer que se ve envuelta en el mundo del crimen organizado tras el asesinato de sus padres, algo que cambiará su destino para siempre. Tiene solo 16 años cuando sus padres son brutalmente asesinados, llevándola a localizar y matar al hombre responsable en un acto de venganza.

'Hijos de Dune': Es una serie de terror que emitirá Dark a partir del día 28. , basada en los dos últimos libros de la aclamada saga literaria de Frank Hernert. Describe el enfrentamiento entre las casas de los Atreides, los Hakonnen y los Corrino, con sus intrigas palaciegas, traiciones y rebeliones.

Cosmo: Del drama al humor pasando por el thriller

Cosmo también ha puesto la carne en el asador en el primer mes de 2022. Se abre al nuevo año repleta de retornos y también de estrenos de nuevas series que abarcan todo tipo de géneros.

'The wall', un 'thriller' con mucho misterio.

Es una comedia dramática noruega que nos acerca al día a día de Pernille Middelthon, Perni para todos, una mujer que a sus cuarenta y tantos se enfrenta a los vaivenes de la vida con un optimismo y una actitud arrolladora. Divertida y entusiasta, Perni se ocupa de todo y de todos y siempre se deja para el final.

'The wall': Es una serie que se encuendra dentro del género policial con grandes dosis de misterio. Los hechos ocurren en un lugar casi paradisiaco. El Hotel Château Frontenac, con sus tejados inclinados, sus enormes torres, sus frontones ornamentados y sus altas chimeneas, es un monumento nacional... y el lugar de un extraño asesinato. El cuerpo de un infame ingeniero se encuentra enterrado en una bañera de cemento. Se estrena el día 17.

Movistar+: entre brujas y truhanes financieros

Movistar+ tiene por delante un ajetreado año de estrenos de producción propia y de series internacionales. El canal no ha parado de hacer grabaciones españolas en los últimos meses de 2021 para dar cobertura a la demanda que tiene por parte de los espectadores. Las hay de todos los géneros y para todos gustos. En ellas participan los actores más reconocidos. En este reportaje destacaremos dos propuestas para iniciar el año en un mundo de fantasía y realidad.

'El descubrimiento de las brujas': El día 14 llega a los abonados de esta plataforma la tercera y última temporada de una serie que se ha basado en la adaptación de los libros de Deborah Harkness. Sigue la vida de Diana Bishop, una académica que huye de su condición de bruja, descubre un antiguo manuscrito de alquimia que la lleva a situarse en el centro de un peligroso misterio. En su camino se encontrará también con el genetista Matthew Clairmont, que mantiene en secreto su condición de vampiro.

'Billions': Esta es una de las series que van superando obstáculos de audiencia. El día 24 arranca la sexta temporada y llega con muchos cambios. Chuck Rhoades un influyente y ambicioso fiscal de Nueva York, investiga un caso de uso de información privilegiada vinculado al multimillonario Bobby Axelrod. Habiendo empezado de cero, sobrevivió a los ataques del 11 de septiembre y al colapso financiero de 2008, y ahora es el rey de los fondos de inversión privados. Es atractivo, goza de gran prestigioy tiene en el bolsillo a la opinión pública.

HBO Max: Una cartelera basada en historias de todos los géneros



HBO Max es la plataforma que más creció en 2021 y está dispuesta a arrasar a lo largo de este año.

'Euphoria': Llega el lunes y está claramente destinada a un espetro de público joven. Está centrada en la vida de Rue, una chica que ha ido a rehabilitación y que no tiene intención de mantenerse sobria en ninguna de sus adicciones.

'Call me Kat': El martes llega otra entrega de esta serie, divertida y a la vez instructiva. Carla es una mujer de 39 años que lucha por demostrar a la sociedad y en especial, a su madre, que puedes ser feliz sin poseer todo lo que deseas.

'Naomi': Es una de las producciones de la factoría DC. La protagonista sigue el viaje de una adolescente tranquila, segura de sí misma y amante de los cómics mientras persigue su destino oculto. Un suceso sobrenatural sacude su pequeña ciudad natal de Port Oswego. Se estrena el miércoles.

'El pacificador': Es una serie de acción que gira en torno a Christopher Smith, un diplomático pacifista e hijo de un comandante del campo de exterminio nazi que fundó el Instituto Pax, el mismo que lucha contra dictadores y señores de la guerra. Se estrena el jueves.

'Superman & Lois': Se estrena también el jueves.Sigue a la periodista y al superhéroe más famoso del mundo y los cómics, y cómo lidian él y Lois todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser lo que son y además ser padres trabajadores en la sociedad actual.

'Somebody somewhere': Se estrena el domingo 16. es una serie comedia inspirada en la vida de la cómica y cantante Bridget Everett. Se ambienta en su Kansas natal y sigue principalmente a Sam, una mujer que lucha constantemente en encajar en el molde de su ciudad natal.

Netflix: la plataforma reina del streaming llena su nevera de historias

Es una de las plataformas que 'mayor permeabilidad ha tenido en la vida de los amantes del cine y de las series de televisión.

'Operación éxtasis': Uno de los mayores productores de éxtasis del mundo, Ferry Bouman, lleva una vida de ensueño en la frontera entre los Países Bajos y Bélgica. Pero todo cambia cuando dos policías de incógnito intentan infiltrarse en su vida y acabar con su red. Se estrena el lunes.

'La periodista': Mientras que la mayoría de los reporteros se apresuran a ser amables con los funcionarios del gobierno, Anna Matsuda no era una de ellas. Se tomaba en serio su deber como periodista, y nunca rehuyó una historia. Se estrena el jueves.

'After life': Tony llevaba una vida perfecta. Pero tras el repentino fallecimiento de su esposa, en vez de suicidarse decide llevar al límite lo que se puede hacer. Estreno el viernes.

'The sinner': Sin motivo aparente, Cora Tannetti , una mujer joven que está en un lago con su marido y su hijo, apuñala a un extraño hasta matarlo. se estrena el día 26.

'Estamos muertos': Serie coreana de terror con un argumento clásico muy visto, los muertos toman el control. Estreno el día 28.