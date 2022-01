'La isla de las tentaciones': La cruel mentira de Alejandro a Tania durante su reencuentro

'La isla de las tentaciones' llega a su fin y Mediaset ha decidido dividirla en tres partes.



La primera parte se emitía este martes en Telecinco y los seguidores del programa pudieron ser testigos de cómo algunos de los participantes disfrutaban de sus últimas citas con sus solteros favoritos, a excepción de Josué, Zoe y Alejandro que declinaron pasar un día a solas con los tentadores antes de reencontrarse con sus parejas.



El programa terminó con un resumen de la próxima parte de la final en la que se puede ver como Alejandro miente descaradamente a su novia con la única intención de hacerle daño.



LA MENTIRA DE ALEJANDRO

Hablemos de la manipulación psicológica que le hace Alejandro a Tania a su llegada a la hoguera.



Ella le es sincera diciéndole que ha tenido su cita y para dejarla tocada se inventa que él también y se le ha ido de las manos.



SANDRA HACE AUTOCRÍTICA DESDE PLATÓ

Sandra se ha roto al escuchar la carta de Darío



durante la entrega de ayer de que su actitud cambiaría dependiendo de los actos de Tania: "Yo sinceramente, voy a reaccionar con ella en la medida que ella haya tenido una cita de 24 horas", comenzaba su argumento y seguía explicando que ". Aunque me muera de ganas, otra falta de respeto no la voy a aguantar y", insistía., que se verá íntegro en el próximo programa, el gaditano l, a lo que ella se limita a asentir y Alejandro seguía interrogándola para sabermientras Tania aseguraba que no lo había hecho.El concursante quería saber entonces cuál era la razón por la que la canaria había tenido una cita, mientras ella le decía: "Ahora hablamos, de verdad".Sin embargo,, unas palabras que no tardaron en incendiar. Entre los mensajes que se pueden leer en Twitter se encuentran algunos como: "La manera en que Alejandro miente para hacer sentir mal a Tania diciéndole que ha tenido cita y que la ha liado solo para crearle inseguridad y temor", o "Alejandro l. Lo odio".y volvió a sacar a relucir su lado más oscuro, machista y homófobo al preguntarle a su novia si, le reclamaba con rencor, ante lo que: "A mí l", tras esta respuesta el enfado deaumentaba aún más yDe verdad te lo estoy diciendo".Sandra ha sido otra de las grandes protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones'., una infidelidad antes de entrar al reality, que la joven volvió a repetir durante su estancia en Villa Paraíso.Este martes,, reconocía que había sido difícil y se arrepentía "de haber entrado con la mentira por delante y ponerme una coraza sin mostrarme como soy".Además, también: "Encontré en él un apoyo muy importante. Pero me llevó a hacer eso el rencor, porque me sentí vendida por Darío al decir lo de la infidelidad.", y por fin pudo leer la carta que su chico le había escrito al entrar a 'La isla', llena de palabras bonitas ante las que no pudo reprimir las lágrimas.