Cristina Pardo contra los negacionistas que desean la muerte de Antonio Resines: "Hay que ser mala persona"

El pasado fin de semana se celebraba en Valencia una manifestación negacionista en la que se pudieron ver algunos carteles y pancartas que se burlaban de Antonio Resines, ingresado en la UCI por complicaciones derivadas del coronavirus, y en las que se podían leer mensajes hirientes y ofensivos. Cuando Cristina Pardo vio las imágenes en su programa 'Más vale tarde' no pudo contenerse.



CRISTINA PARDO ESTALLA CONTRA LOS ATAQUES A RESINES

?? Repasamos la actualidad del día: sexta ola de coronavirus, la reforma laboral, fin de la erupción en La Palma... ▶ https://t.co/mKiLwCoOM6 pic.twitter.com/weTAC32Pa2 — Más Vale Tarde (@MVTARDE) December 27, 2021

LA PETICIÓN DE SANTIAGO SEGURA A SUS FANS

Entre las frases duras y fuera de lugar que podían leerse en algunas de las pancartas que portaban los negacionistas, destacaban especialmente algunos de los mensajes como el del cartel que rezaba "lo vio durante la emisión del espacio que presenta, 'Más vale tarde' y:"Estamos viendo imágenes de la manifestación negacionista de Valencia, donde había mensajes contra la vacunación a los niños y hasta dirigidos hacia Antonio Resines." afirmaba con rotundidad la periodista y aclaraba , para aquellos espectadores que aún no estuvieran informados cuál es el estado actual del conocido intérprete:"Pero en fin,. Hay que ser vil para escribir cosas contra él" volvía a resaltar la navarra.Aunque existen casos como los vistos durante la manifestación negacionista de Valencia, la mayoría de la gente desea que Antonio Resines pueda superar su enfermedad y seguir adelante con su vida.En eso, precisamente, es en lo que confía también el amigo y compañero del actor,, que ha decidido compartir una publicación a través de su cuenta de Instagram en la quey que aquellos que sean creyentes también recen por él.El creador de 'Padre no hay más que uno': "Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Creo además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerlo, porque transmite cercanía y genera buen rollo" expresaba el cineasta y lanzaba una petición a sus fans: "No sé si pediros que recéis por él, lo que sí que os quiero pedir,, es que" decía el actor.de profesión comoentre otros muchos rostros conocidos.