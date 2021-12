Jordi Sánchez explica que no tiene secuelas tras haber estado en coma por Covid

Jordi Sánchez, actor de 'La que se avecina' ha intervenido en 'El programa de Ana Rosa' para hablar de su nueva película 'Si yo fuera rico', en la que comparte cartel entre otros con Álex García, y ha explicado cómo se encuentra tras haber superado su infección por Covid el pasado mes de marzo.



RECUPERADO Y CON MUCHO TRABAJO

SUS PROYECTOS PERSONALES

y en plenas facultades y que por suerte no ha sufrido ninguna secuela:"Estoy muy bien. Acabo de rodar una serie con Telecinco y una película. He tenido la inmensa suerte de no tener ninguna secuela, porque las hay, y coronavirus persistente, y en ese sentido y después del coma inducido y la traqueotomía, pues estoy y me encuentro muy bien" ha contado con mucha naturalidad.El actor también, dónde estuvo un mes ingresado a causa de una neumonía derivada del coronavirus en otros medios, además de 'El programa de Ana Rosa'.El intérprete: "Estás tan drogado que todo lo que sueñas te parece real. Es terrible. Pierdes la noción del tiempo y alucinas. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños" explicó.Durante su intervención en 'Más vale tarde', tambiéndurante el tiempo que estuvo enfermo y contó que fue al fisioterapeuta para coger masa muscular y no sufrir secuelas., el intérprete de Antonio Recio,, en la que se pone en la piel del director de una sucursal bancaria que se quiere aprovechar del ganador de un bote de 25 millones de euros, interpretado por Álex García.Además,, y que estaba grabando cuando ingresó en el hospital,En la ficción, creada por Juan Ramón Ruiz de Somavía y Benjamín Herranz,, Adam Jezierski,, Carol Rovira, Carlos Librado, Santi Cuquejo yque se queda sin trabajo y sin casa tras la muerte de su mujer. Para poder salir de su mala situación económica,que se irán turnando su custodia mientras él lidia con la vida de cada uno de ellos. Además, a todos los cambios que Gregorio sufre en su vida, se suman