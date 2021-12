Fuera de cámara: Pilar Punzano

Es una mujer con muchas habilidades y a la que diversificar sus profesiones le ha servido para poder llenar de contenido los habituales parones que impone la interpretación. Empezando por el principio de su carrera actoral, su debut en el cine tuvo lugar en 1998, de la mano del cineasta gallego Carlos Amil en la película Blanca Madison, de la que fue protagonista. Ese mismo año participó en el corto Jazzoo. Su entrada en la televisión también fue en la misma época, con pequeños papeles en series muy conocidas como Manos a la obra, Compañeros, Hospital Centralo Paraíso. Entre 2003 y 2005 tuvo un personaje secundario en El comisario, ficción en la que dio vida durante 37 capítulos a Ángela Alonso.

Pero el personaje que más fama le ha dado fue también el que le ha apartado de la profesión de actriz. En 2010 llegó a Cuéntame cómo pasó, serie que la fichaba para convertirse en Inés, la hija de la familia Alcántara, en sustitución de Irene Visedo, la actriz que había dado vida al personaje desde el principio y que abandonaba la serie para buscar otro enfoque profesional, cediendo al testigo a Pilar Punzano.

Durante cinco temporadas ella fue Inés Alcántara y los espectadores creían que el elenco era una familia que se llevaba a partir un piñón. Pues no. En 2015 se anunció que volvía Irene Visedo y que retomaría de nuevo su viejo personaje. En medio del lío, Imanol Arias dejó caer un comentario en el que daba a entender que la marcha de Punzano era voluntaria, y ella explotó.

Escribió una carta con frases muy duras para el protagonista: "No me he ido, me han echado. Tengo puesta una demanda por despido improcedente. Tienes la lengua tan larga como las manos, expadre", decía. La publicación de esta misiva puso patas arriba a Ganga, productora de la serie de La 1.

Lo cierto es que el proceso acabó en tribunales y ella desapareció del escenario actoral. Desde que dejó Cuéntame no ha vuelto a aparecer ni en cine ni en televisión. En 2016 rodó un corto y ahí se acabó todo. Sobre este tema siempre ha habido un denso silencio. Imanol Arias pidió disculpas a la actriz y nunca se volvió a saber más de ella en proyectos audiovisuales. Está fuera de cámara, pero del todo.

La involuntaria protagonista de este enredo también se ha mantenido en un segundo plano, y desde 2015 no ha vuelto a hacer declaraciones ni sobre Cuéntame ni sobre cualquier otro proyecto. Actualmente es redactora de noticias en la página Sexualidad Esencial y decoradora para marketing inmobiliario en una empresa del sector.