Miren Ibarguren y Broncano recrean una serie turca con cameo sorpresa incluido

Miren Ibarguren se sentaba ayer en el sofá de Broncano para presentar su nueva película 'Mamá o Papá' en la que comparte cartel con Paco León y que llegará a los cines este viernes.



UNA COMEDIA NAVIDEÑA

UNA GRAN TRAYECTORIA PROFESIONAL

Cómo han tenido que pasar más de 600 programas para que viniese @MirenIbarguren, no me lo explico. pic.twitter.com/qGINKAc96x — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 17, 2021

LA ESCENA TURCA DE LOS 50 EUROS

La Resistencia Turca ????@MirenIbarguren se adapta a todo lo que le echen. Telenovela turca, pues telenovela turca.



Sólo os digo que wait for it pic.twitter.com/P67bRBwEMk — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 17, 2021

. El largometraje, producido por Atresmedia Cine, Grupo Secuoya y Álamo Producciones Audiovisuales, cuenta la historia de Flora y Víctor, los padres que todo niño querría tener: modernos y divertidos. Sin embargo, todo se tuerce cuando deciden divorciarse y apostar por la oportunidad laboral que llevan esperando toda la vida, solo tienen un problema: la custodia de los niños. Los propios pequeños tendrán que decidir con quién se quedan y a partir de ahí ambos harán todo lo posible por no obtener la custodia., de hecho,el encargado de hacerlo,en ese momento.por su intervención en el espacio de Movistar + y David: "Me hace ilusión que hayas venido porque también te vi en Arde Madrid y estás genial. Felicidades por ese papel" le confesaba el presentador.Tras este pequeño momento 'fan', comenzaron a repasar la carrera artística de, una trayectoria profesional que, algo sobre lo que Ibarguren quiso bromear: "Creo que la gente se equivocaba" decía divertida.y es que Ibarguren no ha dejado de trabajar en todos estos años y se ha convertido en un rostro habitual de la televisión y el cine.Una vez terminado el repaso llegaba el mejor momento de la noche. Broncano proponía a la actriz recrear una escena de una serie turca y ella no dudaba en entrar al trapo.Una vez aceptada la oferta, ambos recibieron unos guiones escritos en turco que interpretaron a su manera y que contaban con el sonido de una puerta y la intervención de un tercer personaje, Grison.:"Estamos casados y esto empieza con: Me faltan 50 euros en la cartera" sugirió Miren, y Broncano aportaba su granito de arena: "y yo me enfado porque me la estás intentando colar" decía.Desde luego, la escena no será recordada como una de las mejores del cine, pero sí que: La actriz y Broncano intentaban hablar en turco interpretando el guion entre risas y enfados, hasta que llegó el momento de la aparición estelar: Jorge Ponce aparecía en escena con una peluca larga y exclamaba: ¡Me he puesto pelo!, mientras interpretaba el papel de Grison y provocaba las risas de todos los presentes.mientras Broncano le hacía una broma a su compañero: "Ha acabado siendo un chiste sobre ti" le comentaba a Ponce.