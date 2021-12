Angy Fernández habla con Risto Mejide sobre sus problemas de salud mental y se siente identificada con Verónica Forqué

Hace ya un tiempo que los debates sobre la importancia de la salud mental forman parte de nuestro día a día. Desde los medios e incluso a través de las redes sociales se intenta concienciar sobre esta realidad que cada vez afecta a más personas. Si bien es cierto que aún es un tema tabú en muchas ocasiones, cada vez son más las voces que se alzan para compartir su experiencia con este tipo de problemas y ayudar a quiénes puedan estar sufriendo en silencio. La última en sumarse ha sido la actriz Angy Fernández.





'TODO ES VERDAD' HABLA DE SALUD MENTAL

Hablamos con Angy Fernández, la actriz y cantante da la cara para contar su experiencia con la depresión y la ansiedad. Visibilizar las enfermedades mentales ayuda a terminar con el estigma. #TodoEsVerdad23 ?? https://t.co/RVOpvUsOfO pic.twitter.com/0nx8NbYUl3 — Todo es verdad (@Todoesverdadtv) December 15, 2021

DEPRESIONES Y LA MUERTE DE VERÓNICA FORQUÉ

El programa de Cuatro,, presentado por Risto Mejide,. Cuestión más de actualidad que nunca tras el trágico fallecimiento de Verónica Forqué, quién decidía quitarse la vida el pasado lunes causando una gran conmoción en toda la sociedad.Cómo es habitual en el espacio televisivo, el programa contó con la intervención de expertos y otros personajes, entre ellos,, conocida por interpretar a Paula en 'Física o Química',, pero también quiso revelar cómo se sentía tras la muerte de su compañera de profesión, Verónica Forqué.Angypor la noticiatras ver un vídeo en el que la protagonista de 'Kika' hablaba en una entrevista sobre la depresión."Eso que decía de que no podía más, yo lo he sentido y verla así es muy duro" confesaba Fernández.Además,con el presentador:"Yo he tenido depresión desde los 19 años hasta no hace mucho y estaba ligada a la ansiedad. Hace tres años que estoy mejor"., considera que callarse no es beneficioso para nadie, y hablar de ello puede ayudar a otros: "Desde que compartí mi experiencia con mis seguidores, no han dejado de agradecerme y pedirme ayuda". Reconoce que ha tenido suerte, no todo el mundo ha podido contar con tanto apoyo como ella: "No he tenido nunca problema en hablar con mi madre y mis amigos de lo que me pasaba. La gente que me conocía me notaba que estaba mal y me querían ayudar".Angy Fernández siguió haciendo un alegato a favor de la desestigmatización de la depresión y otros problemas relacionados con la salud mental: ". Somos mucha gente la que estamos padeciendo esto. Hay que tener empatía. Si notas algo diferente en alguien cercano a ti, intenta ayudarlo como puedas".: "Llevo muchos años yendo a terapia. Si ahora me vuelve a pasar, tendría más herramientas" afirmó.