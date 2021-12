Nathy Peluso en 'El Hormiguero': dulce de leche, villancicos, amor y Camilo Sesto

En 'El Hormiguero' la música nunca deja de sonar, y es que desde la pasada semana el plató de Trancas y Barrancas no para de recibir cantantes. Este martes le ha tocado el turno a Nathy Peluso, que acudió al programa para presentar su nuevo single 'Vivir así es morir de amor', una versión del mítico tema de Camilo Sesto, y charlar con Pablo Motos sobre canciones y otros asuntos.





"Quise traer una canción del pasado" - @NathyPeluso nos presenta su nuevo single, su versión de "Vivir así es morir de amor" de @CamiloSesto #PelusoEH pic.twitter.com/Z1ReDpvSkk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2021

, ha sido galardonada con el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa por 'Calambre' y ha sacado algunas de las canciones que más están triunfando entre el público en los últimos meses.Nada más sentarse en el plató,. El videoclip de la canción, grabado en el interior de la Catedral de Toledo, suscitó ciertas suspicacias en algunos sectores de la sociedad:"Fue satisfactoria la sorpresa porque significó que la canción se estaba escuchando y a mí lo que más me importa es la música. De hecho, la polémica pretendíamos que fuera más por el gesto de que me agarraba del pelo que por la iglesia, que la elegimos porque nos pareció un lugar muy hermoso" explicaba la argentina.Como es habitual en el espacio de Antena 3, los asuntos abordados a lo largo de la entrevista con el invitado van mucho más allá del ámbito profesional al que se dedique, pero en este caso:"La última vez que viniste me dijiste que había un sitio donde hacían unespectacular. Lo acaban de traer, está recién hecho" decía, mientras ella se mostraba encantada y les servían una ración a cada uno.. De hecho, el día después fui a comerlo y me sentí muy halagada porque todo el mundo me conocía por el coulant de dulce de leche" afirmaba la artista refiriéndose al postre.haciendo una sugerente comparación a cámara y levantando el plato:Mientras terminaban el dulce, se han metido de lleno en la razón por la que Nathy Peluso había acudido al programa, la presentación de su single 'Vivir así es morir de amor', una canción original de Camilo Sesto.: "Yo siempre he admirado mucho esta canción, por lo que me hace sentir la progresión de los acordes, de la armonía... Es muy melancólica. Y yo estaba buscando una canción para traerla del pasado al presente. Me estaba bañando y me vino a la cabeza. La he hecho con muchísimo respeto y mucha admiración porque es una de las canciones más cantadas en los karaokes de todo el mundo".El conductor del espacio ha querido saber si cómo reza la letra, Nathy había muerto alguna vez de amor: "Sí, muchas veces. Y. Cada vez me enamoro más lento, porque voy aprendiendo, pero me gusta entregarme al amor, me gusta enamorarme, me parece una de las cosas más lindas de la vida" y ha destacado que no solo se enamora de las personas también"me enamoro de las experiencias, de la música... Me enamoro constantemente".mundial que hará el próximo año ha dicho que tno ha esquivado ningún asunto y: "Me gustan las personas grandes, con sensibilidad emocional, comprometidas, interesantes y cada vez me importa menos el tema estético, pero me gusta lo ibérico", además ha contado lo que no le gusta a nivel estético: "No me gustan pelados, me gustan con una buena cabellera, que vistan bien, elegantes... No me gustan los peinados modernos. Me gustan las personas clásicas" y ha querido dejar claro que actualmente no está enamorada.Antes de despedirse,, la Navidad.. De hecho es una buena época para enamorarse de la familia. Yo me reenamoro de mi familia en esta época del año porque no puedo dedicarme a ella y a mí misma porque estoy trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana, y cuando llega la Navidad es mi momento"a.