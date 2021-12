Álvaro Morte explica cómo vivió su experiencia con el cáncer

Su personaje de 'El Profesor' en 'La casa de Papel' lo elevó al estrellato mundial, pero en la vida de Álvaro Morte no todo ha sido un camino de rosas.



El amor por el mundo de la interpretación corría por sus venas desde la infancia, sin embargo, quiso probar suerte en un ámbito que nada tenía que ver con ello, la ingeniería. Cómo era de esperar no tardó en darse cuenta de que no era lo que quería y decidió mudarse a Finlandia para estudiar teatro.





CÁNCER A LOS 30



SU FAMILIA POR ENCIMA DE TODO

, Álvaro Morte es la prueba de ello.y mucho antes de que la fama llegara a su vida. Ahora, años después, ha querido compartir su experiencia y explicar cómo logró superarlo.tanto en la enfermedad como en el día a día. Hace unas semanas acudió como invitado a la fiesta que Moët Chandon organizó en el Teatro Real y habló sobre su forma de ver la vida: "Yo. Soy una persona muy optimista y siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida".y cree que "y yo tengo muchas".que sufrió: "Son escollos que suceden en la vida, que forman parte de ella y hay que enfrentarse a ellos. Ya está. Creo que cada uno se puede enfrentar a esta enfermedad como quiera, como pueda y como su cabeza se lo permita. Pero sí, en aquel momento,, por decirlo de alguna forma".Además de sus declaraciones en el Teatro Real, tambiéndónde resaltó que lo peor del cáncer fue sentirse enfermo y: "Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna. En ese tiempo pensaba:¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?".Afortunadamente,muchas cosas, sobre todoy, por supuesto, el actor sabe de sobra cuáles son las suyas.A pesar de la fama,. Su mujer y sus dos hijos, los mellizos León y Julieta, están por encima de todo para el intérprete: "Procuro sacar todo el tiempo que puedo para estar con mis enanos." asegura.