María Patiño durante las imágenes del funeral de Manolo Santana: "Estamos viendo ahora mismo a Ángel Nieto"

Desde que saliera a la luz el fallecimiento de Manolo Santana este sábado a los 83 años, su muerte se ha convertido en uno de los mayores temas de actualidad en los medios.



El domingo, 'Socialité', el programa que presenta María Patiño durante los fines de semana en Telecinco, ha tratado, como muchos otros, el funeral del famoso extenista.



EL LAPSUS DE PATIÑO



La presentadora conectaba en directo en 'Socialité' con el equipo del programa que se había desplazado hasta la capilla ardiente de Manolo Santana instalada en Marbella, dónde se encontraban sus familiares y amigos, así como otras personalidades que habían acudido hasta allí para darle el último adiós al exmarido de Mila Ximénez.



Cuando el cámara enviado a cubrir la noticia enfocaba a las personas allí presentes, Patiño ha tenido una gran metedura de pata y ha incluido entre los asistentes a Ángel Nieto, piloto de motociclismo y tío de Fonsi Nieto, que falleció en 2017 en un accidente de tráfico: "Giovanna (la reportera del programa en Marbella), estás en el tanatorio. Muy buenas tardes, estamos viendo ahora mismo a Ángel Nieto... No, a Ángel Nieto, no, perdón".



María se dio cuenta enseguida de su error y pidió disculpas mientras su compañera, Giovanna González, presente en la capilla ardiente intentaba ayudar a la presentadora a solventar la situación: "No, no ha venido nadie de la familia Nieto" decía la reportera.





Rocío Carrasco va a estar hoy en directo para hablar con María Patiño ?? Arranca #Socialité516 con @maria_patino en @telecincoes ?? https://t.co/mC1sx0ePr8 pic.twitter.com/pJOeBlDuDT — SOCIALITÉ (@socialitet5) December 12, 2021

Sin embargo, de nada sirvió la ayuda y en twitter no han parado de aparecer comentarios del tipo: "Ojú, pero si Patiño también tiene apagones y ve fantasmas..., acaba de ver a Ángel Nieto en el tanatorio donde está Manolo Santana" o "Es vergonzoso tener una presentadora de este nivel en televisión" comentaban en la misma red social.