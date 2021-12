Karlos Arguiñano come con su familia en este restaurante desde hace 20 años

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más populares, lleva años colándose en nuestras casas a través de la televisión, pero ¿te has preguntado alguna vez qué restaurantes escoge cuando no es él quién cocina?



CALIDAD-PRECIO POR ENCIMA DE TODO



Arguiñano nunca ha ocultado que para él la calidad-precio es imprescindible en la cocina, sobre todo en la de cualquier restaurante, y por ello todas sus recetas son asequibles y cuándo utiliza algún ingrediente que no lo es tanto suele proponer alternativas más baratas.



El chef suele codearse con compañeros de la talla de Pedro Subijana o Martín Berasategui por lo que puede elegir comer en los mejores sitios, sin embargo, prefiere algo mucho más sencillo y a lo que todo el mundo puede acceder.





EL RESTAURANTE DONDE COME ARGUIÑANOTodos tenemos un restaurante favorito, ese al que volvemos una y otra vez, no nos importa repetir porque sabemos que allí estamos como en casa, y Karlos Arguiñano no es una excepción en esto, también tiene el suyo.El cocinero tiene como favorito a Izeta Sagardotegia, un establecimiento situado en la carretera de Aia, en la provincia de Gipuzkoa.Este restaurante le gusta tanto, que fue el que eligió para comer con la prensa durante la presentación de su último libro, 'La cocina de tu vida', y es que este lugar cumple con creces la máxima de Arguiñano: relación calidad-precio.Izeta Sagordotegia ofrece un menú diario por tan solo 12 euros. El menú es completísimo y además está elaborado con ingredientes de primera calidad.Por ello no nos extraña que el restaurante esté repleto todos los días. Sus salones se llenan de trabajadores que consumen el asequible menú, debido a que está situado a poca distancia de un polígono industrialY los fines de semana no se quedan atrás, aunque muchas empresas no trabajan durante estos días, la fama del establecimiento consigue que sean muchas las familias que se acercan para disfrutar de su cocina los sábados y domingos llegando a servir unas 250 mesas cada día de media.Además del menú diario, el restaurante también ofrece menús para grupos formados por un mínimo de ocho personas a elegir entre distintas opciones disponibles que se pueden consultar en su página web, la única condición es que toda la mesa debe elegir el mismo menú.Entre las especialidades de la carta podemos encontrar pescados y carnes entre los que destaca el bacalao o la chuleta a la brasa y una selección de postres entre los que se encuentran el arroz con leche, el pudding de manzana o una degustación de tartas.